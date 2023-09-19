Wednesday, 20 September 2023 08:10 GMT

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها الملك لتعزيز مكانة الأردن

9/19/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‎نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الثلاثاء، عبر حسابه على انستغرام، :
جهود عظيمة يقودها جلالة سيدنا؛ جوهرها تعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية والتأكيد على مواقفه ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



MENAFN19092023000072011014ID1107102338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث