ولي العهد: جهود عظيمة يقودها الملك لتعزيز مكانة الأردن

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها الملك لتعزيز مكانة الأردن
التاريخ
9/19/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الثلاثاء، عبر حسابه على انستغرام، :
جهود عظيمة يقودها جلالة سيدنا؛ جوهرها تعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية والتأكيد على مواقفه ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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