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رئاسة النواب.. حراك ناعم وجس نبض

9/19/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- مع اقتراب موعد الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر والتي تبدأ دستوريا في الأول من الشهر المقبل، وفي ظل ترجيحات بأن يستخدم الملك صلاحياته الدستورية لإرجاء الدورة لمدة لن تتعدى الشهر عن موعدها الدستوري، فإن الحراك النيابي تجاه المنافسة على موقع الرئيس لم ترتفع وتيرته، رغم رصد تحركات سلسة وناعمة لأكثر من نائب لاستمزاج رأي زملائهم بإمكانية الترشح للموقع.
انتخابات "رئاسة النواب" المقبلة وخلال دورات المجلس المختلفة أخذت منحى مختلف عن أي انتخابات سابقة، إذ بات يمكن معرفة اسم المرشح الأوفر حظا بكرسي العبدلي قبل بدء أعمال الدورة، ولطالما تقلب مزاج النواب في اللحظات الأخيرة ليذهب للتصويت لصالح ذاك المرشح، بالتزامن مع إعلانات متوالية لراغبين بالترشح عن نيتهم عدم الترشح.
حتى الآن لم يعلن أي نائب رسميا نيته الترشح لموقع رئيس المجلس باستثناء إعلان سابق من قبل النائب علي الخلايلة، وبالرغم من ذلك فإنه يمكن رصد تحركات نيابية متواصلة لنواب يطمحون بالجلوس على سدة رئاسة النواب في العبدلي، وأبرز من يتحرك رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي الذي يطمح لإعادة الكرة من جديد وانتخابه لرئاسة المجلس لدورة جديدة هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي.
ويمكن في هذا الصدد رصد تحركات لرئيس المجلس السابق عبد الكريم الدغمي الذي يتواصل مع نواب ويناقشهم في المرحلة المقبلة وإمكانية الترشح، وأيضا لا يمكن استبعاد تحركات للنائب نصار القيسي الذي يتواصل نيابيا بشكل مكثف بهدف قراءة المزاج النيابي، ومعرفة حظوظه في الترشح، وأيضا تحركات ممكنة لرئيس المجلس الأسبق عبد المنعم العودات والنواب أيمن المجالي وخير أبو صعيليك، وغيرهم.
إعلان نوايا
عمليا، فإن أسماء نيابية عديدة تتحرك حاليا، قد يصل عددها لسبعة نواب أو يزيد، إلا أن ذاك الكم الكبير من الطامحين بالموقع لا يعني مواصلتهم الحراك حتى الشوط الأخير، فذاك حراك ناعم وهو بمثابة إعلان نوايا وقراءة المشهد النيابي، وطرح الاسم للتداول بين النواب وعند أطراف أخرى لها دور مؤثر في انتخابات رئيس المجلس المقبل، إذ يمكن أن ينحصر العدد في نهاية المطاف بين 3 راغبين بالموقع وربما اثنان.
ما يجري في أروقة المجلس والغرف المغلقة وفي بيوت نواب وعلى موائد غذاء وعشاء كلها تحركات "جس نبض" ومد جسور حوار ونقاش بين راغبين بالترشح ونواب، ومن ثم يأتي وقت الحصاد ليجلس من يرغب بالترشح ومناصريهم من النواب على البيدر وقياس فرص الربح والخسارة، وحساب تفاصيل المكسب والخسارة، مع الاخذ بالاعتبار عوامل خارجية تساهم الا حد كبير في تحديد ميزان القوة لصالح لمن يميل.
قياس فرص الربح والخسارة في انتخابات "رئاسة النواب" المقبلة لا تعتمد على رغبات كتل المجلس الغائبة عن المشهد النيابي الا فيما ندر، وانما من خلال علاقات شخصية وصداقات وغيرها من اشكال متعددة تساهم في تقلب مزاج النواب ونقله من مرشح لأخر.
الدخان الأبيض
مع مرور الوقت واقتراب موعد الدورة العادية للمجلس فان المشهد سيكون اكثر واقعية، ويمكن وقت ذاك رصد أسماء المرشحين الرئيسيين في الساحة ومن سيبقى حتى الشوط النهائي ومن سيؤثر الاكتفاء بالمشاهدة والرصد، وأيضا يمكن معرفة الشكل المتوقع لعضوية المكتب الدائم المقبل للمجلس والذي يتشكل من الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان.
وفي هذا الصدد فإنه لا يمكن إغفال أن هناك من تحرك بين النواب لإعلان نيته الترشح كبالون اختبار سواء للنواب او لجهات ذات علاقة وتأثير في انتخابات رئاسة المجلس، وكأنهم يقولون نحن هنا، ومن ثم معرفة إن كان لهم حظوظ بالبقاء في الساحة والمنافسة أو تصلهم رسائل مشفرة يفهم منها الانسحاب.
خلال الدورات الثلاث السابقة كان يظهر الدخان الأبيض ومعرفة اسم الرئيس المقبل قبل 48 ساعة او أقل من بدء الدورة، وحتى في ظل بقاء أكثر من مرشح في الساحة للمنافسة إلا أنه كان يمكن رصد ومعرفة الأوفر حظا بموقع رئاسة المجلس، والأغلب أن الدورة المقبلة لن تختلف عن سابقتها، وهذا لا يعني عدم إجراء انتخابات أو فرز الرئيس بالتزكية، فالجميع قدم أوراق اعتماده، والجميع ينتظر الدخان الأبيض لمعرفة ما إن كان بإمكانه المواصلة أو الاكتفاء بالتحرك الناعم الذي قام به والابتعاد، مع إمكانية بقاء اثنان أو ثلاثة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.



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