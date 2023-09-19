الملك يلتقي في نيويورك رئيس مجموعة البنك الدولي

الملك يلتقي في نيويورك رئيس مجموعة البنك الدولي
التاريخ
9/19/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، جهود المملكة في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إذ أعرب جلالته عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات المدرجة ضمن هذين المسارين.
كما جرى في اللقاء، الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث آثار أزمة اللاجئين والتغير المناخي على جهود المملكة التنموية، وأهمية تكثيف دعم المجتمع الدولي للمشاريع التي تخدم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتساهم في التخفيف من آثار أزمة المناخ.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.
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