Wednesday, 20 September 2023 08:10 GMT

7500 يتقدمون للتسجيل بمؤسسة التدريب المهني خلال شهر

9/19/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبه العيساوي






عمان- وصل عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات الالتحاق في برامج مؤسسة التدريب المهني منذ نحو شهر على فتح باب التسجيل نحو 7500 شخص، وفقا لمدير الإعلام في المؤسسة جميل القاضي.
وبين القاضي لـ"الغد" أن باب التسجيل ما يزال مفتوحا أمام الراغبين بالالتحاق ببرامج المؤسسة حتى الثالث من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ولفت إلى أن عدد الطلاب الذين تم تحويلهم من وزارة التربية إلى المؤسسة بلغ نحو 1865 طالبا من الصف التاسع، قبل منهم نحو 1074 طالبا حتى الآن.
وما تزال مؤسسة التدريب المهني تنتظر القرار الرسمي من الحكومة لخطة التحول لتصبح تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بدلا من وزارة العمل.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صرح خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.
في حين قالت وزارة التربية إن 18 ألف طالب تحولوا إلى مسار التعليم المهني العام الدراسي الحالي، وسيتوزع هؤلاء الطلاب على 266 مدرسة مهنية تابعة لوزارة التربية والتعليم و35 معهدا تابعا لمؤسسة التدريب المهني.
وكان من المفترض أن يتم فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني في شهر تموز(يوليو) الماضي، غير أن تأخر صدور قرار خطة التحول رسميا من الحكومة أخر فتح باب التسجيل حتى 25 من آب (أغسطس) الماضي.
وأعلن مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة عن فتح باب القبول والتسجيل للدور الثاني من العام التدريبي 2023/ 2024 في كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في سائر المحافظات، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ereg.vtc.gov.jo والتسجيل المباشر في المعاهد.
ووضعت مؤسسة التدريب المهني خطة استراتيجية للأعوام 2022 - 2025 وفقا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وتعمل المؤسسة وفق رؤية جديدة بدعم ومتابعة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والمرتبطة بالأمن الغذائي، والمهارات المرتبطة بالصناعات.
وتسعى المؤسسة إلى مواكبة سوق العمل من خلال طرح تخصصات جديدة ونوعية قادرة على خلق فرص عمل والمنافسة في سوق العمل والتي تلائم التطور في مختلف المجالات، انطلاقا من استراتيجية مؤسسة التدريب المهني التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الأردنيين في مختلف المجالات، وربطهم بفرص عمل مناسبة.
ولذلك، قامت المؤسسة، توافقا مع الخطة الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، بتطوير 12 برنامجاً زراعياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، واستحداث برامج تدريبية في قطاع الزراعة مثل (مزارع عام زراعات مائية، مساعد ميكانيكي معدات زراعية، مركب شبكات الري) وتجهيز المشاغل بالمعدات والأجهزة اللازمة في ثلاث محافظات (البلقاء، إربد، المفرق).
وتم تحويل مركز القويسمة إلى مركز التميز الأردني الألماني لصيانة المركبات بمشاركة القطاع الخاص، وسيقدم المركز الدورات التدريبية (صيانة السيارات الكهربائية، صيانة السيارات الهجينة، وصيانة المعدات الثقيلة) إضافة إلى مراكز التميز في مجالات المحكيات والذهب والمجوهرات والصناعات الدوائية.
وهناك برامج اخرى جديدة ومميزة مثل برامج الدعم اللوجستي والسيارات الكهربائية ومعاون طبي والطاقة الشمسية، إلى جانب منح الرخصة الدولية في الذكاء الصناعي والطباعة الصناعية.
يذكر أن المؤسسة تطرح أكثر من 109 برامج تدريبة للفصل الثاني من العام التدريبي 2023/ 2024 في معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة انحاء والمملكة، وتستمر عملية التسجيل لغاية بدء الدوام في الأول من تشرين الأول المقبل.
وستستقبل المؤسسة منذ مطلع أيلول (سبتمبر) طلاب التعليم المهني (ضمن برنامج الثانوي التطبيقي البريطاني BTEC) وذلك بالشراكة التامة مع وزارة التربية والتعليم، ضمن 6 تخصصات (الأعمال، والتكنولوجيا، والهندسة، والتجميل، والضيافة، والزراعي).



MENAFN19092023000072011014ID1107102335

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث