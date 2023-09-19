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الرهان على نظام التعليم الإلكتروني.. كيف ينجح بضبط الجودة؟

9/19/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان- وسط تنامي دعوات منظمات دولية معنية بقطاع التعليم ومقترحات مختصين بالشأن التربوي إزاء التحول الرقمي في التعليم لا سيما بعد جائحة كورونا، أعدت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية لسنة 2023، والذي نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، للتعليق عليه قبل إقراره بصيغته النهائية.
وبينما أجازت مسودة النظام بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم، اعتبر خبراء تربويون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن وجود نظام للتعليم الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيسهم في تحسين نوعية وضبط عملية إدارة التعليم، ويشكل علامة فارقة في تطور النظام التعليمي في الدولة وشكل الإنسان الذي نريده للمستقبل.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة إن وجود نظام للتعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية يعد حاجة أساسية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي أصبحت تؤثر على جميع مجالات الحياة ومنها المجال التعليمي.
واستدرك أبو غزلة أن من المهم ألا تقتصر مبررات وجود هذا النظام على منح الوزير صلاحية التحول إلى التعلم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم، أو لغايات تنظيم عملية تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة عبر منصات تعليمية مرخصة من الوزارة، بل يجب أن يكون المنطلق من أن التعليم والتعلم الإلكتروني أصبح حاجة أساسية لتحسين جودة التعليم وضبط وإدارة أدواته، وضمان توظيف معظم أشكال التعليم المختلفة.
وبين أن التعلم الإلكتروني وإنشاء منصة خاصة بالوزارة، سيوفر عليها المال والوقت للتجهيز والإعداد لمتطلبات العام الدراسي، من توفير معلمين وأبنية، وطباعة كتب ومقاعد وقرطاسية، فضلا عن قاعات للتدريب ومواصلات وغيرها، ناهيك عن توفير التعليم في أوقات مختلفة، كما سيوفر الجهد على الوزارة في متابعة الأعمال الإدارية والتفرغ لمتابعة الأعمال الفنية.
وتابع: "كما أن وجود منصة للتعلم خاصة بالوزارة، سيعمل على تحسين نوعية التعليم من خلال زيادة التفاعل بين المعلم والمتعلم، وتوفير تعلم حسب حاجات ورغبات المتعلمين بجميع فئاتهم، إضافة إلى توثيق كل عمليات التعليم للمعلم والمتعلم من مشاركات وتعليقات وإنجاز المهام المطلوبة، وأيضا لتحقيق الهدف المشار إليه في النظام من ضمان استمرارية التعليم عند حدوث بعض الأمور الطارئة".
واعتبر أن وجود هذا النظام بعد إقراره سيشكل فرصة كبيرة لترجمة الشراكة مع القطاع الخاص والتبادل في الخبرات كونها فرصة للتشبيك والتعاون مع المؤسسات التعليمية والشركات المحلية في بناء وتوفير المنصات التعليمية، كما يمكن الاستفادة ايضا من الجهود التي تمت في بناء المنصات التعليمية إبان الجائحة والبناء عليها شريطة توفير كل متطلبات النجاح لذلك لجميع عناصر العملية التعليمية.
ودعا إلى عدم اقتصار دور الوزارة على وضع الشروط والأسس لترخيص المنصات التعليمية بل عليها أن تدير وتضبط عمل انتشار المنصات التعليمية وأماكن بيع بطاقات المنصات التعليمية والملازم التعليمية الخاصة بالمواد الدراسية التي أثقلت كاهل الأسر والطلبة، وأثرت على أداء الطلبة، كما على الوزارة أن تعمل على متابعة هذه المنصات وفق آليات محكمة من خلال إنشاء وحدة خاصة في كل مديرية تربية وتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية وتكون لديها صلاحيات اتخاذ القرارات الحاسمة.
وأكد ضرورة أن يكون للوزارة دور فني في عملية الترخيص من خلال التيقن من استيفاء هذه المنصات التعليمية لمكونات هذه المنصات، بحيث تكون منصات متكاملة متعددة المصادر على شبكة الإنترنت لتقديم المقررات الدراسية الرقمية وغيرها، والبرامج التعليمية، والأنشطة التربوية ومصادر التعلم الإلكترونية للمعلمين والمتعلمين في أي وقت ومكان بشكل متزامن وغير متزامن، باستخدام أدوات تكنولوجيا التعليم والمعلومات والاتصالات التفاعلية بصورة تمكن المعلم من تقويم المتعلم.
وشدد أبو غزلة على ضرورة ألا يقتصر دور الوزارة على الجوانب الإدارية، وعليه يمكن أن يكون نظام التعلم الإلكتروني المقترح علامة فارقة في تطور النظام التعليمي في الدولة وفي شكل المخرج والإنسان الذي نريده للمستقبل، مؤكدا ضرورة تحديد الوزارة أولوياتها في عملية التطوير والتركيز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم والتعلم، وتوفير جميع متطلبات التطبيق.
وشاركه الرأي مدير عام مدارس الرأي وكينغستون الدكتور محمد أبو عمارة الذي قال إن مسودة مشروع نظام التعليم الالكتروني للمؤسسات التعليمية جاءت لوجود فوضى عارمة في عمل المنصات الالكترونية التي زاد انتشارها خلال فترة جائحة كورونا، حين انقطع الطلبة عن التعليم الوجاهي داخل أسوار المدارس.
وبين أن المشكلة الحالية التي تواجه المنصات تتمثل في عدم وجود رقابة ومعايير محددة تضبط هذا الفضاء الإلكتروني، فلذلك نجد محتوى المقدم ليس بالمستوى المطلوب، أو يتم تقديمه بشكل خاطئ، ولذا لا بد من إيجاد نظام لتنظيم هذا الفضاء.
ورأى أن هناك الكثير من المنصات التعليمية غير المرخصة، بعضها يقدم محتوى علميا غير دقيق، وأخرى يقدمها أشخاص غير مختصين، لكن مع إقرار هذا النظام بشكل رسمي فسيساهم ذلك في معالجة هذا الأمر.
وأوضح أبو عمارة أن النظام المقترح أجاز لوزير التربية والتعليم اللجوء لاستخدام التعليم الإلكتروني في حالات محددة، وهذا أمر إيجابي، لافتا إلى أن منع المنصات الإلكترونية غير المرخصة من تدريس الكتب والمنهاج الوزاري هو مؤشر إيجابي لضبط العملية التعليمية.
وأكد أن التعليم الإلكتروني بات اليوم ضرورة ملحة في عصر التكنولوجيا، ولا بد من تفعيله على مدار العام الدراسي وفق مبررات، والاستفادة من أدوات التعلم التي توفرها تلك المنصات التفاعلية كونها ستساهم في إيصال المعلومة للطلبة بشكل ممتع وجذاب ومشوق.
بدوره، رأى الخبير التربوي عايش النوايسة أن جائحة كورونا فرضت تغيرا كبيرا في العالم بأكمله، بما في ذلك قطاع التعليم، وباتت المدارس والجامعات والنظم التربوية تبحث عن طرق تعليم جديدة، فأصبح هناك مطلب للتحول بالتعليم من شكله التقليدي إلى الحديث الذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا.
وبين النوايسة أنه في ضوء التطور التكنولوجي الذي نشهده اليوم، وانتشار المنصات التعليمية بشكل كبير، تولدت فوضى في تقديم البرامج التعليمية، الأمر الذي أدى إلى إرباك الطلبة وأولياء الأمور، وهو ما انعكس بصورة سلبية على المجتمع ككل، وعلى أولياء الأمور الذين ثقل كاههلم من خلال إشراك الأبناء في هذه المنصات، ومن خلال شراء الملخصات التي لا تغني أبداً عن المنهاج.
وأضاف: "كل هذه الفوضى ولّدت لدى المعنيين في الجهاز الحكومي التربوي ضرورة وجود قانون ينظم التعليم الإلكتروني ويربطه مع المؤسسات التربوية المرخصة".
وأشار النوايسة الى ان تنظيم التعلم الإلكتروني، وبشكل خاص المنصات وربطها مع المؤسسات التعليمية، تعد مطلبا للجميع، فجودة التعليم ومخرجاته جزء لا يتجزأ من رؤية التحديث الاقتصادي التي أعطت للتعليم وبرامجه وزنا كبيرا في تحسين الاقتصاد، وبما ينعكس على توفر فرص عمل نوعية تعتمد على مخرجات التعليم على المستوى المحلي والعربي.
ولفت الى أن التعلم الافتراضي يتطلب رقابة تربوية وتعليمية على ما يقدم من خلاله، بغية تقديم برنامج تعليمي ينسجم مع أهداف وفلسفة التربية وغاياتها.



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