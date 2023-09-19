Wednesday, 20 September 2023 08:10 GMT

الرقمنة والأتمتة خيار ضروري لتطوير الزراعة المستدامة

9/19/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الزراعة أنها تستعد لإطلاق 63 خدمة الكترونية في إطار سعيها الى رقمنة كافة خدماتها، أوضح خبيران أن الأتمتة والرقمنة يمكن أن تساهم في ممارسات الزراعة المستدامة من خلال تحسين استخدام الموارد وتنظيم وتسهيل تقديم الخدمات بشكل الكتروني والحصول على الرخص بطريقة الكترونية واستخدام الدفع الإلكتروني.
وأشارا إلى أنه مع استمرار التقدم التكنولوجي، من المرجح أن يصبح اعتماد الأتمتة في الزراعة أكثر أهمية لمستقبل إنتاج الغذاء، فهي تقلل من تعرض عمال المزرعة للمهام التي يحتمل أن تكون خطرة.
وقال مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية ورئيس فريق الرقمنة في وزارة الزراعة الدكتور عبد الحليم دوجان إن وزارة الزراعة تستعد لإطلاق 63 خدمة الكترونية في الوزارة لقطاعات النباتي والحيواني والحراج.
وأضاف لـ"الغد" أن هذه الخدمات ستشمل تنظيم وتسهيل تقديم الخدمات بشكل الكتروني والحصول على الرخص بطريقة الكترونية واستخدام الدفع الإلكتروني، متوقعا أن يتم إطلاق هذه الخدمات خلال الشهر المقبل، مما سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة.
وبين دوجان أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الزراعة الآن هي: خدمات الموافقات المسبقة في دائرة الجمارك، تحت مظلة مشروع النافذة الوطنية، حيث تم تنفيذ 14 خدمة إلكترونية في نظام الموافقات المسبقة في دائرة الجمارك.
وتهدف هذه الخدمات وفقا لـ دوجان إلى تسهيل عملية إصدار رخص الاستيراد والتصدير والترانزيت للثروة النباتية لافتا إلى أن 4 خدمات منها قد تم تشغيلها بالفعل، وتشمل إصدار رخصة أذونات التسليم للمبيدات والمواد الأولية الداخلة في تصنيع المبيدات فيما تجري الآن الاستعدادات لتشغيل باقي الخدمات قريبا.
ومن بين هذه الخدمات خدمة تسجيل المبيدات حيث تم إنشاء 3 خدمات إلكترونية لتسجيل المبيدات حيث تم إطلاق العمل عليها في 1 أكتوبر 2022. ويتم الحصول على شهادة تسجيل المبيد من خلال النظام، بالإضافة إلى خدمتي تجديد تسجيل المبيدات وإصدار شهادة حرية البيع للمبيدات، لتسهم هذه الخدمات في ضمان جودة وسلامة المبيدات المستخدمة في القطاع الزراعي.
ومن الخدمات ايضا وفقا لدوجان، خدمة الشهادة الصحية النباتية والتي تنفذ بالتعاون مع منظمة GIZ، الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم إنشاء وتنفيذ خدمة إصدار الشهادة الصحية النباتية والتي تهدف إلى ضمان صحة وجودة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة، فيما يجري العمل على تنفيذ هذه الخدمة في المديريات ومراكز الحدود لتسهيل وتسريع عملية التداول الزراعي.
أما خدمة التكنولوجيا في الزراعة فقد تم تطوير نظام تسجيل الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية بدعم من منظمة الفاو، والذي يهدف إلى تسهيل جمع البيانات الزراعية وتحليلها، واستعدادا لها تم شراء 30 سيارة و400 جهاز تابلت مزود بخطوط إنترنت لجمع الحيازات الزراعية بشكل فعال ودقيق. ولفت دوجان إلى أن هذه المبادرات تعزز استخدام التكنولوجيا في تحسين إدارة الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
بدوره، قال مساعد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية لشؤون البحث الدكتور نعيم مزاهرة، إن الخدمات ستشمل تنظيم وتسهيل تقديم الخدمات بشكل الكتروني والحصول على الرخص بطريقة الكترونية واستخدام الدفع الإلكتروني، مع استمرار التقدم التكنولوجي، والذي من المرجح أن يصبح اعتماد الأتمتة في الزراعة أكثر أهمية لمستقبل إنتاج الغذاء.
وأضاف في حديث لـ"الغد " أن الأتمتة يمكن أن تساهم في ممارسات الزراعة المستدامة من خلال تحسين استخدام الموارد مدللا على ذلك بأنه يمكن لأنظمة الري الآلية استخدام المياه بدقة متى وأينما تكون هناك حاجة إليها، مما يقلل من هدر المياه.
وقال مزاهرة "تضمن الأتمتة تنفيذ مهام مثل الفرز والتصنيف والتعبئة بشكل متسق، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج وتوحيده، مشددا على أن هذا الإجراء يمكن أن يعزز سمعة المزرعة وتسويقها. وأضاف "كما تقلل الأتمتة من تعرض عمال المزرعة للمهام التي يحتمل أن تكون خطرة، مما يؤدي إلى تحسين السلامة في المزرعة، بحيث يمكن تنفيذ العمليات الخطيرة بواسطة الآلات بدلا من البشر".
وبين أن الأتمتة يمكن أن تساعد المزارعين على التكيف بسرعة أكبر مع الظروف المتغيرة، ويمكن للأنظمة الآلية ضبط الري بناء على بيانات الطقس في الوقت الفعلي.
من جانبه، قال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين المهندس محمود العوران إن رقمنة القطاع الزراعي أمر لا بد منه وهو من الضروريات الملحة في مثل هذه الظروف وأن الأردن من الدول المتقدمة تكنولوجيا والمزارع الأردني لديه المقدرة على التأقلم والتكيف في الوقت الذي نجد فيه أن المتغيرات السياسية أصبحت تتطلب التأقلم والبحث بشكل أسرع وواسع .
وأضاف أنه يجب أن تصمم التكنولوجيات وفقا للاحتياجات المحلية عن طريق إشراك الجهات الفاعلة المحلية والاستفادة من قدرتها على الابتكار التكيفي، وخاصة صغار المنتجين والمجموعات الأخرى المهمشة والضعيفة التي ما تزال في العادة غير قادرة على الوصول إلى تكنولوجيات الأتمتة الزراعية.
وقال العوران في هذا الإطار يكون النجاح في سرعة وإنجاز تحقيق الأمن الغذائي على المستوى المحلي والاهتمام بالقطاع الزراعي وجعله من القطاعات المنافسة في الأسواق العالمية.



MENAFN19092023000072011014ID1107102333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث