الملك يبحث مع العليمي الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية

الملك يبحث مع العليمي الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية
التاريخ
9/19/2023 11:21:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، التطورات في بلاده والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، موقف الأردن الداعم لجميع المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل يكفل إعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.
وبحث جلالته ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في لقائهما، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقات الثنائية وآليات تعزيزها في مختلف المجالات.
ونوه جلالة الملك إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.
من جهته، أكد العليمي أهمية تعزيز الشراكة العريقة بين البلدين الشقيقين، معربا عن امتنانه الكبير لموقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ومؤسساته الوطنية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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