3 شهداء وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

3 شهداء وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين
التاريخ
9/19/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.
وأفادت وزارة الصحة، بأن ثلاثة شهداء و30 إصابة على الأقل، وصلت إلى مستشفيات مدينة جنين، بينها إصابات خطيرة.
وأكدت
مصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين،
وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول
للمصابين. -وفا
MENAFN19092023000072011014ID1107102331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.