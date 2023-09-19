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3 شهداء وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

9/19/2023 11:21:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.
وأفادت وزارة الصحة، بأن ثلاثة شهداء و30 إصابة على الأقل، وصلت إلى مستشفيات مدينة جنين، بينها إصابات خطيرة.
وأكدت مصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين. -وفا



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