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10 % زيادة استهلاك المحروقات

9/19/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ارتفع إجمالي استهلاك المملكة من المشتقات النفطية العام الماضي بنسبة 10 % مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا لهذه الأرقام، بلغ إجمالي الاستهلاك العام الماضي 4072 طنا مقارنة مع 3705 أطنان خلال العام الذي سبقه إذ شملت هذه الأصناف كل من الغاز البترولي المسال والبنزين ووقود الطائرات والكاز والسولار وزيت الوقود والإسفلت.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه مستوردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية زيادة العام الماضي بنسبة 10.2 % لتبلغ 4394 طنا مقارنة مع 3986 طنا العام الذي سبقه.
ويعد العراق أهم مصدر للنفط الخام الذي يتم توريده باستخدام الصهاريخ وبمعدل 15 ألف برميل يوميا تمثل 10 % من الحاجة اليومية من هذه المادة وبسعر برميل أقل من السعر العالمي بمقدار 15 ألف دولار، بينما يتم استيراد باقي الحاجة منها ومن المشتقات النفطية الأخرى من الأسواق العالمية بموجب عطاءات تطرحها الحكومة لهذه الغاية وإنتاج محلي محدود بلغ العام الماضي 94.67 ألف برميل نفط العام الماضي مقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي.



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