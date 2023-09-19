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رغم البحث عن ناجين.. المغرب يستأنف الدراسة بمناطق الزلزال

9/19/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي - أعلنت الحكومة المغربية استئناف الدراسة في الأقاليم الخمسة التي ضربها زلزال الحوز، وذلك بعد 10 أيام من توقفها، كما بدأت عملية حصر المنازل المنهارة بالتوازي مع عمليات فتح الطرق.
ومن بين المناطق التي استؤنفت فيها الدراسة مدينة أمزميز (جنوب مراكش)، وبلدة أسني وبعض قرى تارودانت (جنوب)، حيث استبدل جزء كبير من نحو 500 وحدة تعليمية عاملة في تلك المنطقة مؤقتا بالخيام.
وذكر بيان صادر عن مديرية التربية بإقليم الحوز، أن السلطات نصبت 150 خيمة مجهزة بالمعدات التعليمية، لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال، من متابعة دراستهم، في حين نقل 789 تلميذا من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال في إقليم الحوز، إلى مدارس مدينة مراكش بعد تعذر إنشاء مدارس هناك.
جهود البحث والإنقاذ
وبالتوازي مع ذلك، تتواصل جهود الإنقاذ والإغاثة لمجابهة تداعيات زلزال الحوز؛ حيث تواصلت عمليات البحث عن ناجين، وانتشال جثث الضحايا لليوم الحادي عشر على التوالي.
كما أعلنت السلطات المغربية مواصلة عمليات فتح الطرق الجبلية المؤدية إلى القرى النائية المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد، مساء 8 أيلول(سبتمبر) الحالي، الذي أسفر عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن تأهيل المناطق المتضررة سيأخذ في الاعتبار تقوية البنية التحتية، والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وفي الأثناء، تواصل الهيئات الإغاثية جهودها لإيواء المنكوبين وعلاج الجرحى. ويتزامن ذلك مع بدء تفعيل البرنامج الحكومي الطارئ لإيواء من فقدوا منازلهم.
وأسهم العديد من الأطباء والممرضين في تنظيم قوافل طبية للمتضررين من الزلزال، التي أضيفت إلى المستشفيات العسكرية التي نظمها الجيش منذ أيام.
كما واصلت القوات المسلحة الملكية (الجيش)، توزيع الخيام بعدد من المناطق المتضررة، من بينها: إقليم تارودانت (وسط).
إحصاءات وتمويلات
وحسب التلفزيون الحكومي، فقد انطلقت عملية إحصاء المنازل المنهارة أو المتضررة، بهدف منح أصحابها تمويلات لإعادة بنائها.
وكان الديوان الملكي المغربي أعلن في بيان الخميس الماضي، أن 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا إثر الزلزال، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم (نحو 8 آلاف دولار)، لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
كما ستمنح مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم (نحو 3 آلاف دولار) لكل أسرة متضررة.-(وكالات)



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