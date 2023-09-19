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الأعياد اليهودية تفاقم سوء معيشة المقدسيين وتشل الحياة العامة

9/19/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - تفاقم "الأعياد اليهودية" المزعومة، في مواسمها المتوالية، من سوء معيشة المقدسيين وتنغص عليهم حياتهم ومصادر رزقهم، عند إغلاق المنشآت التجارية وتعطيل الحركة العامة في القدس المحتلة وعزل أحيائها وتحويلها لثكنة عسكرية، لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وانتهاك باحاته بحماية قوات الاحتلال.
وتشهد القدس المحتلة في فترة "الأعياد اليهودية"، الممتدة حتى الشهر المقبل، شللا للحركة العامة وإغلاقا حد الحصار المحكم الذي يفرضه الاحتلال على أرجاء المدنية، وذلك بإغلاق الطرق ومداخل الأحياء والبلدة القديمة، وعزلها، ومنع المقدسيين من مزاولة حياتهم الاعتيادية، مما يشكل ضررا فادحا لوضعهم الاقتصادي البائس.
وتتعطل حياة المقدسيين بسبب الإغلاقات الكاملة في أحياء المدينة وشوارعها، كما تغلق مدارس القدس أبوابها أمام الطلبة، أسوة بالمحال التجارية، فيما تتوقف حركة تنقل الفلسطينيين بحرية، في ظل قيام الاحتلال بتعزيز إجراءاته الأمنية المشددة في القدس المحتلة طيلة فترة "الأعياد اليهودية"، المزعومة، تلبية لدعوات الجماعات المتطرفة.
وبسبب تطويق الاحتلال الأمني للمدينة؛ تتحول أحياء القدس وشوارعها إلى مناطق معزولة عن بعضها البعض، نظير الحواجز العسكرية والمكعبات الأسمنتية التي وضعها والسواتر الحديدية الني نصبها في المدينة، فضلا عن إغلاق الطرقات المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية، والطرقات المؤدية إلى غربي القدس، وكذلك مفارق في بيت حنينا وشعفاط شمال المدينة.
وتسبب إغلاق الشوارع بعرقلة حركة المقدسيين في القدس المحتلة، إذ وضعت قوات الاحتلال مكعبات أسمنتية وأشرطة حمراء في محيط بلدة جبل المكبر، وأغلقت أحد مداخل حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفرضت حصارا على حي الشيخ جراح، وحي المصرارة المؤدي لباب العامود.
وطبقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن شرطة الاحتلال رفعت من حالة التأهب استعدادا للأعياد اليهودية، وتحديدا "يوم الغفران" و"عيد العرش"، وذلك إزاء الخشية من تنفيذ عمليات. فلسطينية ضد أهداف إسرائيلية ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وتستهدف سلطات الاحتلال من إجراءاتها العدوانية بحق القدس المحتلة إلى إبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحام المستوطنين "للأقصى"، وسط دعوات فلسطينية حثيثة للتصدي لاقتحامات المتطرفين للمسجد وإفشال مخططهم وعرقلة احتفالاتهم الاستفزازية، بالحشد والصلاة داخل باحاته، وإعمار المسجد والرباط فيه، رغم القيود والإغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.
واستأنف مئات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، أمس، على شكل مجموعات متتالية، من جهة "باب المغاربة"، بحماية قوات الاحتلال.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل"، المزعوم، بمناسبة ما يسمى "الأعياء اليهودية" وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وكثفت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى، وأحياء القدس المحتلة، لا سيما المصلى القبلي، وحاصرت المصلين والمرابطين، لحماية المستوطنين المقتحمين لساحاته، تلبية لدعوات الجماعات اليهودية المتطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى.
وفرضت قوات الاحتلال القيود المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند البوابات الخارجية، واعتدت على المصلين ولاحقتهم لإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين، واعتقلت عددا منهم، فيما رد المعتكفون والمرابطون على اقتحامات المستوطنين واعتداءات جنود الاحتلال بأداء الصلاة في باحات المسجد.
وتواصل ما يسمى "جماعات الهيكل" المزعوم حشد المستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي بدأت يوم الأحد الماضي وتمتد حتى منتصف الشهر المقبل، ويتخللها أداء طقوس تلمودية وتوراتية ونفخ البوق وارتداء زي الكهنة، ضمن حرب الاحتلال على "الأقصى" والقدس المحتلة.
ويلي عيد "رأس السنة العبرية" ما يسمى بـ"أيام التوبة" الذي ينتهك فيها المستوطنون "الأقصى" بالثياب البيضاء التوراتية، وصولا إلى عيد الغفران" التوراتي، في 25 أيلول (سبتمبر) الحالي، و"عيد العرش"، حيث يتعرض المسجد خلالها إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
ويرى الفلسطينيون أن سلطات الاحتلال توظف أعيادها ومناسباتها المزعومة لمساعي تهويد القدس المحتلة وتكريس ضمها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، لحسم مستقبلها بقوة الاحتلال وإخراجها من دائرة المفاوضات، عبر إدخال تغييرات ضخمة على واقعها ومحاولة طمس هويتها ومعالمها.
من جانبه، أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، وجوب الرباط في المسجد الأقصى المبارك وإعماره للدفاع عنه وحمايته ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.
وقال الشيخ صبري إن الاحتلال حول مدينة القدس والمسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، ويهدف لتهويد المدينة والسيطرة على المسجد من خلال ممارساته التعسفية، منددا بممارسات الاحتلال الإجرامية في المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى تزداد خلال "الأعياد اليهودية" المزعومة، مبينا أن الاحتلال يحرم المسلمين من الدخول إلى المسجد الأقصى في حين يسمح للمستوطنين بانتهاك قدسيته خلال الأعياد اليهودية.



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