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تعديل قانوني يتيح ترخيص مؤسسات لتقديم رعاية صحية في المنزل ومكان الحادث

9/19/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - بات من الممكن قريبا، وفقا للتعديلات الجديدة على نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية، ترخيص مؤسسة خدمات رعاية صحية تقدم الخدمة في المنزل أو في مكان وقوع الحادث وفقا لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.
وقد أقرت الحكومة مؤخرا، نظاما معدلا لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم (84) لسنة 2016 وتعديلاته ليواكب التطورات الطبية بعد جائحة كورونا.
ووفقا لتعديلات النظام فقد تم تعديل مسميات المستفيد ومقدم الخدمة الطبية ومكان الحادث والحادث والسماح بتقديم الخدمة ومعالجة الإصابات في المنزل أو مكان الحادث وغيرها من التعديلات.
وتأتي تعديلات النظام وفقا لمصدر مطلع في وزارة الصحة رفض الكشف عن اسمه للتيسير على المؤسسات والشركات التي تقدمت بتقديم خدمات عبر التطبيقات الإلكترونية أو تقديم الخدمة الطبية في المنزل أو مكان وقوع الحوادث والسماح لها بذلك.
ويسمى هذا النظام نظاما معدلا لنظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2023 ويقرأ مع النظام رقم 84 لسنة 2016 وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعدل النظام الجديد تعريف (الخدمة والمستفيد والمؤسسة والمعنى المخصص لكل منها الوارد في النظام والاستعاضة عنه بـ (الخدمة: هي أي من خدمات الرعاية الصحية المنزلية المنصوص عليها في هذا النظام أو الخدمات الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة في مكان وقوع الحادث).
أما المستفيد: فهو الشخص الذي تقدم له الخدمة في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث.
فيما عرف المؤسسة: بأنها الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد في مكان أقامته أو في مكان وقوع الحادث.
وأضافت التعديلات مفاهيم الصيدلة والصيدلة السريرية،
والأطراف الصناعية والجبائر حيث جاء في النص المعدل انه تقدم الخدمة للمستفيد في مكان إقامته أو في مكان وقوع الحادث بناء على طلبه أو طلب أحد والديه أو وليه أو وصيه الشرعي أو بموجب تحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.
ووفقا لتعديلات النظام فقد جاء في المادة الخامسة منه "يجوز ترخيص مؤسسة خدمات رعاية صحية تقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية في مكان وقوع الحادث وفقا لتعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية".
وحدد النظام المعدل الجديد بدل خدمات تستوفى لصالح وزارة الصحة فقد جاء فيه "تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية-: أ- 300 ثلاثمائة دينار بدل ترخيص المؤسسة و200 مائتا دينار سنويا بدل كشف سنوي على المؤسسة.
وجاء في التعديلات "يصدر الوزيرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام مقدمي الخدمة ومسؤولياتهم والتعليمات الخاصة بترخيص المؤسسات التي تقدم الخدمة الطبية للمستفيد في مكان وقوع الحادث".
وكانت مؤسسات طبية طلبت ترخيصا من وزارة الصحة لتقديم الخدمات مقابل بدل مالي بحيث توفر سيارات إسعاف وأطباء وممرضين ومسعفين لتقديم الخدمات في المنزل أو مكان الحادث أو عبر أي مستشفى يتم الاتفاق معه.
وتستخدم المؤسسات التي يمكن ان ترخص بموجب تعديلات النظام الجديد نظام التطبيقات للوصول إلى متلقي الخدمة بحيث تحتفظ بسجلات المرضى وتلقي المبالغ منهم عبر آليات الدفع المختلفة أو عبر التطبيقات الذكية. ووفقا للمصدر في وزارة الصحة فإن الطلبات للمؤسسات قدمت منذ أكثر من عامين ولم يكن النظام قبل تعديله يسمح بترخيصها.
ولا يعرف إذا ما تم ترخيص هذه المؤسسات وفق النظام المعدل حيث يحتاج موافقة جهات رسمية أخرى أو ستحل بديلا عن مؤسسات تقدم الخدمة مجانا للمواطنين في مكان الحادث.



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