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انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية إنتاج

9/19/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان– انتخب قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الأردني مساء أول من أمس مجلس الإدارة الجديد لجمعية "إنتاج" الممثلة للقطاع في الأردن منذ العام 2000.
وانعقدت الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني، إذ شارك فيها ممثلون عن 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لهم التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الـ 11 لتقود الهيئة الهيئة الجديدة مشاريع وبرامج الجمعية للدورة القادمة (2023-2025).
وتنافس في الانتخابات، التي تجري كل سنتين، كتلتان، الأولى تحمل اسم "كتلة الرؤية والتحديث" وتضم 11 عضوا من قادة قطاعي الاتصالات والتقنية والثانية تحمل اسم "كتلة الريادة والإبداع " وتتكون من عضوين.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من عيد أمجد صويص عن شركة أولاهب، وفيصل قمحية عن شركة أمنية، ورسلان ديرانية عن شركة أورنج الأردن، ولمى التميمي عن شركة زين الأردن، محمد المحتسب عن الصندوق الأردني للريادة، والدكتور معتز النابلسي عن شركة أيستارتا، وفلاح الصغير عن شركة بريدجز للعلاقات العامة والفعاليات، ومها السعيد عن شركة مجلسكم للبرمجيات، وأمجد صادق عن شركة نيتورك إنترناشيونال، ومجدي العرموطي عن شركة ديجيتال هيز، ووعد الحوامدة عن شركة ويب هيلب.
وبعد اختيار مجلس الإدارة الجديد ستجري قريبا انتخابات داخلية لاختيار مواقع رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة للجمعية، نائبا للرئيس، أمينا للسر، وأمينا للصندوق.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، م.نضال البيطار "فريق العمل في جمعية إنتاج سيكون داعما رئيسيا للهيئة الجديدة لتحقيق المنفعة العامة للقطاع والبناء على الإنجاز المتحقق".
ويشار إلى ان جمعية "إنتاج" تأسست في عام 2000، وهي تعمل كجمعية داعمة لشركات القطاع في الأردن، وتضم في عضويتها أكثر من 274 شركة، إذ شارك بالانتخابات ممثلون عن 131 شركة من أصل 225 شركة يحق لها
التصويت.



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