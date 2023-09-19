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برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

9/19/2023 11:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








برامج عديدة للتصحيح الاقتصادي أبرمتها وطبقتها حكوماتنا المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي، وسط تباين في وجهات النظر ما بين الحكومي والشعبي.
فالحكومات المتعاقبة تؤكد في بياناتها نجاح التعاون مع الصندوق الدولي، وتستشهد بما يصدر عن تلك المؤسسة من إشادات بمستوى التعاون بين الطرفين، وبمخرجات الاتفاقات التي غطت عدة عقود ارتفعت فيها المديونية وزادت حدة البطالة والفقر وارتفعت فيها الأسعار وتكاليف المعيشة، ولم ير فيها المواطن العادي إلا أعباء جديدة، ومخرجات تتحول إلى تعقيدات في مستوى المعيشة. وبينما يغيب التقييم المحايد لمخرجات تلك البرامج، تتمسك الحكومة بتجديد اتفاقاتها مع الصندوق الدولي، وتعتبرها الوسيلة الأكثر أهمية لتمكينها من الحصول على قروض ميسرة بدلا من الاقتراض بالسعر التجاري، ومساعدات دولية رغم ارتفاع المديونية الى درجة كبيرة، وزيادة أعباء الدين إلى مستوى مرهق. الجديد هنا أن الحكومة أطلقت حوارا مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى برنامج جديد، يبدو أن العامة يجددون تحفظهم عليه، ويتساءلون عما هو منتظر منه في ضوء مخرجات البرامج السابقة. فبحسب أرقام العام 2022 ارتفع حجم الدين العام إلى حوالي 39 مليار دينار، وصولا الى نسبة
114 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت خدمة الدين العام إلى حوالي 16 % من مجمل الإيرادات العامة المحلية، وارتفعت معدلات الفقر ـ وفقا لمعلومات غير رسمية إلى 35 % ، مقابل أخرى رسمية تحدثت عن 24 بالمائة، وارتفعت معدلات البطالة إلى 22.8 % . فالصورة التي تشكلت حول برامج التصحيح الاقتصادي معظمها سلبية، خاصة وأنها ترتبط بارتفاع الأسعار ورفع الضرائب والرسوم وتكاليف المعيشة بصورة مقلقة رغم تآكل الأجور وثبات الرواتب الحكومية. في المقابل، يتحدث الرسميون عن إيجابيات غير منظورة على مستوى العامة، وتركيز على أن الالتزام بالبرامج يعطي الحكومة هوامش إضافية للاقتراض بأسعار فوائد تفضيلية من مؤسسات الإقراض الدولية ومن الدول والحكومات ذاتها باعتبار أن شهادة حسن السلوك التي تمنحها تلك الجهات تعد بوابة للتيسير على الحكومات في الاقتراض. وهو العامل الذي تراه الحكومة إيجابيا، بينما يراه العامة سلبيا بحكم أنه يرفع من حجم الدين ويزيد من أعباء خدمته على الموازنة العامة.
فالتقييم الشعبي للحكومات المتعاقبة يقوم على اعتبار أنها تواصل الاقتراض، وتدخل المبالغ المقترضة في موازناتها، إما لتسديد عجز مقدر في الموازنة، أو لنفقات أخرى تراها مهمة. ولم تفلح حتى اللحظة في بناء موازنة تقشفية تعتمد على الإيرادات العامة فقط، مقابل اعتماد الأساسيات لإدراجها ضمن الموازنة والحد من الإنفاق غير المبرر.
فكل الحكومات المتعاقبة كانت متهمة بالإنفاق الترفي على مختلف المستويات، والتوسع في تقدير الإيرادات لمنح نفسها هوامش إضافية لمثل هذا النوع من الإنفاق، ولجوئها في النهاية إلى الاقتراض لتغطية تلك المتطلبات.
بعد آخر يردده العامة فيما يخص إعلان الحكومة عن برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. فتلك البرامج ترتبط بمخرجات عنوانها رفع أسعار، وإلغاء أو تخفيض دعم تقدمه الحكومة، وزيادة ضرائب، بما يعود ـ ظاهريا ـ على الإيرادات العامة ويشكل أعباء إضافية مباشرة على محدودي الدخل، ويترك أثرا سلبيا على الاستثمار وعلى مستوى الفقر والبطالة.
وفي هذا السياق، يتوقف المتابعون عند قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل يومين بمسمى إعادة هيكلة تعرفة المياه للمشتركين المنزليين، والذي يقوم على مبدأ تحويل الفاتورة إلى شهرية بدلا من ربع سنوية، ورفع أسعار المياه تدريجيا على مدى سنوات عديدة وهو القرار الذي استبق البرنامج الجديد، وجاء استجابة لمطالبات سابقة للصندوق الدولي.
أما في مجال التوقعات، فلا يستبعد الشارع أن يمتد البرنامج الجديد المنتظر وفقا لرغبات الصندوق الدولي إلى ما تبقى من عناصر دعم تتحدث عنها الحكومة حتى اللحظة. وتتمثل ببعض أصناف المحروقات، مثل مادة الغاز المنزلي المحددة أسعارها بسبعة دنانير والتي تؤكد الحكومة أنها خاضعة لدعم بمقدار الفارق في السعر العالمي مضافا إليه الكلفة. وكذلك الطاقة الكهربائية، وسط توقعات بإخضاعها إلى تعرفة جديدة ترفع السعر على بعض الاشتراكات، وتحدد تسعيرة خاصة لعدادات شحن السيارات الكهربائية، والتأسيس لفوارق سعرية على مستخدمي الطاقة المتجددة.
اما العنصر الأهم والأكثر خطورة، فيتمثل برغيف الخبز حيث تواصل الحكومة الحديث عن دعم بملايين الدنانير للرغيف، ويرى العامة أن البرنامج الجديد قد يشمله بالرفع الى مستوى تخفيض الدعم.
كل تلك التوقعات تجعل من البرنامج المنتظر ـ بحسب قراءات الشارع ـ برنامجا لزيادة الضرائب ورفع الدعم وزيادة المديونية، وجميعها عناصر تثير قلق العامة وترفع من منسوب التحفظ على ذلك المشروع الذي تتمسك به الحكومة وتراه ضروريا على مستوى الدولة.



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