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ما لا نعرفه عن حرب الحدود

9/19/2023 11:21:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








التقرير الذي نشرته شبكة CNN حول حرب الحدود الأردنية السورية، تقرير حساس جدا، وخطير، ويؤشر على وضع أكثر تعقيدا مما يظن كثيرون على حدود البلدين.
وفقا لمصادر أردنية تم نسب المعلومات اليها، فإن شبكات التهريب في الجنوب السوري التي تديرها جهات منظمة بحسب وصفها، تسعى لتهديد أمن الأردن وزعزعة استقراره، عبر محاولات إغراقه بالأسلحة والمخدرات والمتفجرات ودعم الخلايا الإرهابية، حيث أظهرت بيانات القوات المسلحة الأردنية، التي حصلت عليها CNN ، تسجيل 88 حالة طيران مسيرة على واجهات المناطق العسكرية المختلفة منذ بداية 2023 وحتى 24 آب 2023، موزعة بين حالات الإسقاط أو الرصد والتشويش، إضافة إلى التصدي لما مجموعه 194 عملية موزعة بين 81 محاولة تهريب أو تسلل، و98 عملية تسلل مضبوطة، و15 عملية تهريب مضبوطة، حتى 28 شهر آب 2023، كما أظهرت البيانات في عام 2022 أن محاولات وعمليات التسلل والتهريب بلغ مجموعها 383، موزعة بين 218 محاولة تهريب أو تسلل، و120 عملية تسلل مضبوطة، و45 عملية تهريب مضبوطة، وسجلت عمليات التسلل المضبوطة في 2022 حتى نهاية شهر آب 75 محاولة، بينما بلغت 98 عملية تسلل مضبوطة في 2023 حتى نهاية شهر آب 2023، وحول المواد المضبوطة، أظهرت البيانات حتى 20 آب 2023 ضبط 3776 كف حشيش، و1.7 مليون قرص كبتاغون، و2.6 كيلوغرام من الكريستال أي الميثامفيتامين، كما كشفت البيانات العسكرية أيضا، عن استخدام المهربين للبالونات الطائرة مختلفة الأحجام لتهريب المواد المخدّرة، وكذلك المقذوفات عبر تفريغ الحشوات الداخلية لتهريب المخدرات باهظة الثمن، إضافة إلى الطائرات المسيرة القادمة جميعها من الجنوب السوري.
هذه الأرقام الخطيرة والتفصيلية تفسر الالماحات الرسمية في الاردن، اكثر من مرة حول احتمال اللجوء الى مستويات اعلى من القوة، وهي الماحات تتجاوز في تفسيرها العمليات الجوية، خصوصا، في ظل سلبية السوريين وعدم تجاوبهم مع أي متطلبات تخص الأردن.
من أبرز النقاط التي يريدها الأردن ولا يتجاوب معها السوريون اولها ضرورة تواجد قوات عسكرية سورية رسمية على طول الحدود بين البلدين، وثانيها القاء القبض على رؤوس لعصابات مخدرات تم تسليم السوريين معلومات حولهم، وثالثها فك الترابط بين تهريب السلاح والمخدرات، كون السلاح له خرائط توزيع أمنية أخطر بكثير من المخدرات، ورابعها الفصل بين جماعات سياسية وعسكرية، وعصابات المخدرات والسلاح، وخامسها سحب الوجود الاجنبي المتمثل بوجود الميليشيات العسكرية في تلك المنطقة، وسادسها تطهير مناطق الجنوب من عصابات المخدرات، في ظل وجود مئات المخازن والمصانع في مناطق مختلفة، التي لدى الأردن خرائط دقيقة حول مواقعها الثابتة والمتغيرة والمستجدة كل فترة.
هذا كله يقودنا من جهة ثانية الى الفشل السوري المتعمد، بشأن الحدود مع الأردن، وتراجع التدخل الروسي برغم ان موسكو حاولت نهايات 2022 تسيير دوريات في تلك المناطق لمنع النهريب، من معبر نصيب جنوب درعا، وصولا إلى مخفر حرس الحدود السوري 107، بالقرب من بلدة خازمة جنوب شرقي السويداء، الا ان عمليات التهريب استمرت بدعم ورعاية قوى سورية رسمية، وعواصم اقليمية، وتنظيمات موجودة في سورية لها توجهها السياسي.
الملف السوري كان يسبب صداعا مزمنا للأردن، لكنه الآن أكبر من مجرد شقيقة في الرأس، مع القراءات التي تتحدث عن احتمالات قدوم موجات لجوء جديدة إذا واصلت مناطق جنوب سورية الاحتجاجات خصوصا في السويداء مع مشاريع توليد دولة درزية فيها، وما قد يجري في درعا مجددا، ثم دير الزور ومشاريع توليد كينونات عربية عشائرية وكردية، إضافة إلى حرب المخدرات، وحروب تهريب السلاح، بما قد يؤدي نهايات المطاف الى البحث عن حلول اثيرت مرارا من المنطقة العازلة بتدخل دولي، الى التدخل العسكري الاقليمي، في ظل تجنب الأردن أي عمليات عسكرية برية من جانبه كون عقيدته العسكرية تمنع التدخل البري في شؤون الجوار، وكون الأردن يدرك أن الوضع أعقد بكثير من مجرد تدخل، وبحاجة إلى موقف من كل المنطقة المهددة أيضا بكل هذه الأزمات، ومن العالم الذي يتفرج حتى الآن بحياد غير مفهوم.



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