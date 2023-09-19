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المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

9/19/2023 11:21:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








كثيرة هي التحديات التي تواجه الأحزاب: نقص المال وشحه إلا من منحه الله تمويلا سخيا، وهؤلاء قلة معروفون، وضعف الثقافة الحزبية داخل الأحزاب وحولها، وضعف الثقة بالتجربة الحزبية الجديدة رغم زخمها وضماناتها الحقيقية الحالية، وذلك بسبب التاريخ وتجارب فاشلة عدة، وأخيرا عدم التفرغ إلا لمن يستطيع ذلك من أعضاء الأحزاب وقيادييها. هذه كلها تحديات حقيقية تتصارع معها الأحزاب يوميا، لكن ثمة تحديين آخرين لا يقلان أهمية؛ أولهما، نخبة مخملية رسمية وأهلية حالية وسابقة تنظر لعمل الأحزاب بكثير من التهكم والانتقاص، لسان حالهم يقول إن هذا العمل السياسي مع القاعدة لن يجلب إلا هما ولا طائل منه، وبالنتيجة ستبقى قواعد العمل السياسي بصناعة القرار وخلق شخوصه كما كانت بالسابق، فافعلوا أيها الحزبيون ما تشاؤون، فنحن المخمليين من سيفوز بالنهاية ونحصد الثمار. يذكرني ذلك بالمشهد ذاته عندما كنا نخوض غمار العمل السياسي الميداني في الجامعات في التسعينيات من القرن الماضي، ويقف أبناء المخمليين الذوات ينظرون لنا من أبراجهم العاجية قائلين أنتم عليكم العمل ونحن نفوز بالإبل. هذا لم يحدث بحول الله وعمق الدولة، فاستبعد المخمليون وأبناؤهم، وفاز من لبى نداء وطنه واستنتصر للدولة وإرثها وقيمها. نرى المخمليين الآن ونلحظهم، ونقول لهم، الأردن يستحق كل نقطة عرق، ومن يجلس يستمرئ التهكم لن يكون إلا في أقبح صفحات التاريخ وستلفظه الدولة والمجتمع.
أما التحدي الثاني المهم الذي يواجه الأحزاب، فهو عدم الانصياع لضرورات الحياد الإداري من قبل الجهاز البيروقراطي الرسمي. نسمع، ويتردد بشكل مستمر، أن مسؤولين في الجهاز الإداري يحابون أحزابا بعينها في قراراتهم، من تعيين ونقل وترفيع ومنح للمكافآت وتحديد المخصصات، وهذه كارثة بمعنى الكلمة، وتجاوز واضح لمبدأ الحياد الإداري الضروري لحياة برلمانية صحية، بل شرط أساسي لها، وأنه من الأهمية، بحيث تم التشديد عليه وبعمق في الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك كمتطلب من متطلبات نجاح التجربة الحزبية البرلمانية. هذه التجاوزات لا يمكن توثيقها بطبيعة الحال، وقد يكون جزء منها أكاذيب تطلقها بعض الأحزاب التي امتهنت الكذب لتقول لقواعدها إن لها حظوة، ولكن استمرار ترديدها يستدعي تدخلا واضحا من قبل الحكومة وأجهزتها، بضرورة تأكيد مبدأ الحياد الإداري، وحرمة أن يتخذ أي مسؤول قراراته بناء على مسوغات ومحفزات حزبية. الأمر يتطلب أكثر من مجرد تعميم تطلقه الحكومة، بل ضخ ثقافة الحوكمة الرشيدة بين صفوف القيادات في الإدارة العامة وإفهامهم دورهم في ضوء الانفتاح والزخم الحزبي الحالي. هذا لا يمنع بطبيعة الحال أن يتحزب أي من أعضاء الجهاز الإداري الرسمي، باستثناء من نصت القوانين والدستور على منعهم من ذلك، ولكن أن تمارس حقك بالانتساب لحزب بناء على أفكاره أو برامجه شيء، وأن تستغل موقعك في الإدارة العامة لتحزب قراراتك الإدارية شيء آخر غير أخلاقي وغير قانوني، ويتناقض مع أبسط قواعد الحوكمة الرشيدة وأوراق الملك النقاشية.



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