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صوت الأردن الواضح

9/19/2023 11:20:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ظل الأردن على الدوام أمينا على مسؤولياته الإنسانية، ولم يتنكر يوما لها، خصوصا إذا جاء الحديث عن أشقاء اضطرتهم الظروف إلى مغادرة بلدانهم قسرا، والفرار بأنفسهم وعائلاتهم من جحيم العنف والحرب.
خطاب الملك أمس في الأمم المتحدة جاء للتأكيد على هذا المبدأ المهم في تعامل الأردن مع أزمات المنطقة، واستقباله اللاجئين من بلدان كثيرة، خصوصا من ضحايا الأزمة السورية التي ما تزال ناشبة، ولا أحد يعرف متى يمكن لها أن تصل إلى حل.
لكن الأمر وصل إلى حدوده القصوى، فالأردن بموارده المحدودة، وإمكانياته الضعيفة، لم يعد قادرا على لعب دور البطولة في هذا الملف، بينما يرى العالم منسحبا من مسؤولياته، ومتخاذلا عن لعب دوره الأساسي.
في هذا الإطار، جاء تأكيد جلالة الملك أن قدرة الأردن على تقديم الخدمات الضرورية للاجئين وصلت إلى حدودها القصوى، وأنه لم يعد بإمكاننا استقبال مزيد من اللاجئين، في تحذير واضح من أن الأزمة السورية تتجه اليوم إلى خط تصاعدي من المحتمل أن يرمي بلاجئين جدد إلى خارج حدودها.
الأردن ظل وفيا لمبادئه الإنسانية، واستقبل على مدار سنوات الأزمة لاجئين عديدين. لكن المجتمع الدولي لم يعد ينظر إلى هؤلاء اللاجئين على أنهم أزمة إنسانية عالمية مفتوحة، وها هو يتخلى عن مسؤولياته بالتدريج، كما لو أنه يعتبرهم مشكلة أردنية، وأن علينا نحن أن نحلها. هذا مفهوم يقلب الحقائق، ولا يصب أبدا في مصلحة اللاجئين المستضعفين الذين يحتاجون اليوم إلى خدمات أساسية في الصحة والتعليم والغذاء. كما لا يمكن أن يفكر العالم بأن المشكلة بعيدة عنه، فاستمرار النقص الحاد في التمويل الدولي، سيدفع هؤلاء اللاجئين إلى ركوب "زوارق الموت" من جديد، بحثا عن شواطئ أوروبا، في رحلات شهدنا الكثير من المآسي فيها.
في الجهة الثانية، يثير النزاع المسلح القائم اليوم في سورية، مخاوف حقيقية على الأمن الأردني، وهو ما يستدعي موارد إضافية لتحييد وتطويق تداعياته، خصوصا مع ثبوت فشل الدولة السورية في ضبط حدودها، وهو ما يحتم التشديد على أن الأردن سيفعل كل ما من شأنه أن يؤمن الحماية لأرضه وشعبه، فأمننا الوطني خط أحمر، ولا يمكن السماح لأي كان بتجاوزه.
لكن الأمر يمكن تناوله من منظور آخر، أيضا، إذ يبدو أن الأردن الرسمي يعتبر أن جهود تطويق الأزمة السورية، وإيجاد حلول سياسية لها، غير فاعلة، أذ إن هناك أطرافا دولية ما تزال تستثمر في استمرارها، بغض النظر عن الثمن الذي يدفعه العالم جراء ذلك، وأيضا بغض النظر عن تأثر دول الجوار واستنزاف مواردها بسببها.
إن الأردن، وكما أعلن منذ البداية، يدعو إلى حل سياسي تتوافق عليه الأطراف السورية، يحفظ وحدة الأرض والشعب، وتدعمه بقوة القوى الفاعلة عالميا، لئلا تظل سورية مسرحا للصراعات العالمية، وحروب الإنابة.
في هذا الجزء من العالم، نحن سئمنا النزاعات والحروب، وشبعنا من الموت والتشريد واللجوء، لذلك، ندعو بصوت عال أن يدعم العالم رغبتنا الحقيقية في أن نربي أبناءنا على أن العدالة العالمية ما تزال متوفرة، وأن المستقبل غامر بالأمل، وأننا سنكون أفضل من اليوم. سئمنا المكاييل المختلفة تجاه الأزمات.. فهل تسمعون صوت الأردن؟



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