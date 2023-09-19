Wednesday, 20 September 2023 08:09 GMT

الكرك: سنوات الجفاف تطال موسم الزيتون

9/19/2023 11:19:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- تخيم حالة من خيبة الأمل على مزارعي الزيتون في محافظة الكرك، وسط بروز مؤشرات وتوقعات بموسم ضعيف الإنتاجية، متأثرا بامتداد مواسم الجفاف على مدى الثلاث سنوات الماضية التي شهدتها المحافظة، والتي تراجعت فيها كميات الأمطار بشكل كبير عن المعدل السنوي.
وبحسب مزارعين في المحافظة، فإن "توالي سنوات الجفاف تلك، أدى إلى تراجع إنتاجية أشجار الزيتون، إضافة إلى زيادة فرصة إصابة الأشجار بالآفات، خصوصا ما تعرف بـ"ذبابة الزيتون"، وتدرن الأشجار الذي تزداد آثاره في ظل نقص الري.
وتضم محافظة الكرك نحو 60 ألف دونم من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في مختلف المناطق، وتتوزع بين مروية في مناطق وادي الكرك والعينا ولواء عي ووادي بن حماد، وبعلية في باقي مناطق المحافظة.
ومنذ بداية الموسم الحالي، أكد مزارعون أن "بساتين الزيتون في أغلب مناطق المحافظة، خصوصا المناطق البعلية منها، تعاني ضعف الأحمال بسبب حالة الجفاف الناتجة عن تراجع كميات الهطول المطري، إضافة إلى انتشار لافت لآفة ذبابة الزيتون في مناطق زراعية واسعة بالمحافظة رغم حملات المكافحة التي تنظمها مديريات الزراعة".
ويتوقع مزارعون ومسؤولون في مديرية زراعة الكرك، أن يكون الموسم الحالي وفي أفضل الحالات شبيها بالموسم الماضي من حيث انخفاض كميات إنتاج محصول الزيتون والزيت، عن المعدل السنوي لإنتاج الزيتون بالمحافظة، والذي يتراوح من 10 إلى 12 ألف طن، ليصل وفق التقديرات إلى نحو 6 آلاف طن، ما يعني أيضا تراجعا في إنتاج الزيت المعصور من تلك الكميات.
وللعام الثالث على التوالي، يخشى المزارعون التعرض لخسائر مالية كبيرة، لا سيما مع الكلفة العالية للعناية بالأشجار في الفترة الحالية، خصوصا الري الدوري لها بسبب ما ألحقه الجفاف بها، علما أن آلاف الأسر، خصوصا في وادي الكرك ووادي بن حماد والعينا، تعتمد على موسم الزيتون كمصدر دخل أساسي، وهي معرضة لعدم القدرة على توفير تكاليف عملية القطاف والعصر.
ولم يكن أصحاب المعاصر بمنأى عن ذلك، حيث شهدت محافظة الكرك العام قبل الماضي، إغلاق معاصر الزيتون مبكرا مع فترة تشغيل لم تزد على شهر واحد فقط لأغلبيتها، بسبب تردي موسم الزيتون جراء الانخفاض الكبير في الهطل المطري.
المزارع محمد الجعافرة وهو من مزارعي الزيتون في منطقة العينا بلواء المزار الجنوبي، يقول إن "الموسم الحالي سيكون أسوأ من سابقه، حيث إن مساحات كبيرة من بساتين الزيتون ليس على أشجارها أي أحمال من الثمار جراء حالة الجفاف وتردي الهطول المطري".
وأشار إلى أن "المزارعين يتعرضون للموسم الثالث للخسائر المالية جراء تردي الموسم الذي ربما لن يؤدي لتحصيل المزارعين حتى تكاليف الإنتاج من ري ورش مبيدات وقطاف وعصر في المعاصر".
أما المزارع أحمد الشمايلة من بلدة الشهابية بوادي الكرك، فيؤكد أن "المزارعين يعتمدون على مياه الأمطار في إنتاج الزيتون في المناطق الجبلية الواقعة غربي المحافظة"، لافتا إلى أن "المزارعين للموسم الثالث يعانون من تردي إنتاجية الزيتون بسبب رداءة موسم الأمطار الذي أدى أيضا إلى تراجع أحوال الأشجار والخوف من جفافها إذا تتابعت مواسم الجفاف لعدة سنوات وبالتالي خسارة الأشجار أيضا".
من جهته، أكد أيمن الضمور، وهو مقاول أحد المعاصر بالكرك، أن "العام الماضي كان سيئا للغاية من حيث إنتاج الزيتون والزيت لاحقا"، مشيرا إلى أنه "قام بداية الموسم الحالي بالاتصال مع مختلف مزارعي الزيتون الكبار بالكرك للاطلاع على حال الإنتاجية للزيتون، حيث أكدوا له أن الإنتاج ضعيف جدا وهو الأمر الذي لن يدفعه لتشغيل المعصرة بداية الموسم وربما لن يقوم بتشغيلها نهائيا، وخصوصا مع افتتاح معاصر جديدة بالمحافظة".
حول ذلك، قال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة، إن "تراجع كميات الأمطار خلال السنوات الأخيرة، أثر بشكل كبير على إنتاجية الزيتون ومختلف المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار في الري".
وأضاف الطراونة لـ"الغد"، أن "التقديرات للموسم الحالي ستكون قريبة من موسم العام الماضي، ومن الممكن أن يصل إنتاج الزيتون إلى حوالي 6 أو 7 آلاف طن، بانخفاض عن المعدل السنوي البالغ حوالي 10 إلى 12 ألف طن، ما يعني إنتاج حوالي 1300 طن من الزيت فقط".
ولفت الطراونة إلى أن "المناطق المروية سيكون إنتاجها جيدا للموسم الحالي وأفضل من بقية المناطق التي تعتمد على الزراعات البعلية، وهي التي تضررت كثيرا من موسم الجفاف".
وأشار إلى أن "المحافظة تضم هذا العام 7 معاصر منتشرة في جميع المناطق، وتخضع للرقابة الدائمة من قبل الكوادر الفنية في مديرية الزراعة، حرصا على سلامة المنتج وحقوق المزارعين والمواطنين بالحصول على زيت جيد وسليم"، مؤكدا أن لجنة من الفنيين المختصين من المديرية تقوم بإجراء الفحص الميداني على معاصر الزيتون، للتأكد من جاهزيتها ونظافتها، لضمان جودة الزيت المستخرج منها، وإجراء الفحوصات المخبرية يوميا للزيت المستخرج من جميع المعاصر في المحافظة.
وأوضح الطراونة، أن المساحات المزروعة بالزيتون في الكرك تقدر بنحو 60 ألف دونم، بينها مساحات مروية وأخرى بعلية، مشيرا إلى أن هناك مساحات أخرى قيد الإنتاج خلال السنوات المقبلة، والتي ستعمل على زيادة الإنتاج السنوي من الزيتون والزيت.
الطراونة، دعا المزارعين إلى عدم قطف الزيتون قبل أوانه، للحصول على ثمار ناضجة وجيدة للكبس والعصر، كما دعا لتعبئة ثمار الزيتون في صناديق وأكياس الخيش لتهويتها وعصرها مباشرة بعد القطف لتلافي زيادة حموضتها، ولضمان جودة الزيت المستخرج.



MENAFN19092023000072011014ID1107102320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث