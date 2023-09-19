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العقبة: تطوير مركز الدرة الحدودي بكلفة 22 مليونا

9/19/2023 11:19:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






العقبة - من المرتقب أن تشهد مدينة العقبة خلال العام المقبل، إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية ومن أهمها تطوير مركز الدرة الحدودي الذي يربط العقبة مع حقل السعودية بكلفة 22 مليون دينار ليكون مركزا نموذجيا هو الأول على مستوى المملكة.
ويأتي إنشاء المشاريع ضمن مسار شركة تطوير العقبة الاستثماري والتطويري، وتحقيق النمو وتمكين المجتمعات باعتمادها على نهج وأساليب جديدة لتزيد من منافستها اقليميا وجعل العقبة مركز لوجستيا عالميا ولاعباً رئيسياً في اقتصاد المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذ للشركة المهندس حسين الصفدي أن الشركة تعمل حاليا على المخطط الشامل للمركز الحدودي لطرحه بداية العام المقبل والبدء بالتنفيذ خلال الربع الأول من العام القادم وبتمويل كامل من الشركة.
وقال الصفدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع كافة وسائل الإعلام في العقبة إن العقبة اكتسبت الكفاءة والجهوزية اللازمة التي تؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة عن التحولات المتسارعة للاقتصادات العالمية والقطاعات التي تقود هذه التحولات، وانطلاقاً من موقع العقبة نؤمن بأهمية وضرورة تطوير أنفسنا وإحداث التغيير الإيجابي، وتشكيل وصياغة إستراتيجيات استثمارية جديدة وجريئة، لكن مدروسة، بهدف تقديم قيمة مضافة للعقبة السياحية والتي تقع على رأس خليج العقبة.
وأضاف أن المفاوضات مع مرسى زايد انتهت مؤخرا وستباشر العمل خلال الربع الأول من العام القادم بالبدء بتنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل مارينا للقوارب بالإضافة إلى فنادق والتي ستزيد من الغرف الفندقية وبعض المرافق السياحية الأخرى بعد أن اعتمدت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مخططاتها الشمولية للمشروع الذي سيضيف نوعية جديدة من الأنماط السياحية.
وأشار الصفدي أن العديد من المشاريع التنموية والتي ستخدم أبناء وسكان العقبة ستنفذ العام المقبل من أبرزها متنزة مدينة العقبة المركزي بتمويل كامل من الشركة يجمع فيه مرافق سياحية وخدمية وهذا النوع سيكون إضافة نوعية للعقبة ولخدمة سكانها، بالاضافة إلى مركز العقبة الرقمي للإعلام والذي سيخلق فرص عمل في هذا المجال فضلا عن جذب مستثمرين جدد في عدة مجالات لا سيما التصوير السينمائي خاصة في منطقة وادي رم.
وبين أن الشركة تدرس توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية الجنوبية للغايات الصناعية، ما يوفر من كلفة استخدام الطاقة التقليدية بالإضافة إلى توصيل خط غاز إلى مدينة القويرة الصناعية وهي أول مدينة صناعية في المملكة يصلها الغاز الصناعي مما يسهم في جذب العديد من المستثمرين، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية لانشاء مصنع في القويرة وبانتظار فرص استثمارات أخرى بعدما عملت الشركة على ترويج الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات والصناعات.



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