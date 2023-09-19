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الحظ يعاند فهود آسيا

9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) عاند الحظ الفيحاء في أول ظهور قاري، وأهدر مهاجموه فرصا بالكوم كانت كفيلة بأن تمنحه الانتصار أو التعادل على أقل تقدير خلال مواجهته أمام آهال التركماني، ليخرج خاسرا المواجهة التي جمعتهما على ملعب عشق أباد، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، سجل هدف المواجهة الوحيد المان تاغييف ((51))، ليحصل آهال على أول 3 نقاط في المركز الثاني خلف العين الإماراتي الذي كسب باختاكور الأوزبكي 3/صفر، وظل الفهود بلا رصيد نقطي في المركز الثالث.
- الفيحاء أهدر فرصا بالجملة
-الفهود خسروا الظهور الأول
-البرتقالي قدم مستوى جيدا وعانده الحظ
-آهال خطف النقاط الثلاث بفرص قليلة

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