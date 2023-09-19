الحظ يعاند فهود آسيا

الحظ يعاند فهود آسيا
التاريخ
9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) عاند الحظ الفيحاء في أول ظهور قاري، وأهدر مهاجموه فرصا بالكوم كانت كفيلة بأن تمنحه الانتصار أو التعادل على أقل تقدير خلال مواجهته أمام آهال التركماني، ليخرج خاسرا المواجهة التي جمعتهما على ملعب عشق أباد، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، سجل هدف المواجهة الوحيد المان تاغييف ((51))، ليحصل آهال على أول 3 نقاط في المركز الثاني خلف العين الإماراتي الذي كسب باختاكور الأوزبكي 3/صفر، وظل الفهود بلا رصيد نقطي في المركز الثالث.
- الفيحاء أهدر فرصا بالجملة
-الفهود خسروا الظهور الأول
-البرتقالي قدم مستوى جيدا وعانده الحظ
-آهال خطف النقاط الثلاث بفرص قليلة
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