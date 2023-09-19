أبها يزيد الفعالية الهجومية

أبها يزيد الفعالية الهجومية
التاريخ
9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب أبها، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، على زيادة الفعالية الهجومية لدى لاعبيه خلال التحضيرات لمواجهة الوحدة، بعد غد، لحساب الجولة السابعة، واستغلال الفرص السانحة للتسجيل أمام مرمى المنافس.
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