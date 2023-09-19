الوحدة يركز على الهجوم
التاريخ
9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الوحدة، اليوناني جورجوس دونيس، النواحي الفنية، خلال تحضيراته لمواجهة أبها، بعد غد، ونوع الغزو الهجومي ما بين الأطراف والعمق، مع إغلاق المساحات أمام لاعبي أبها لتدارك الهجوم العكسي.
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