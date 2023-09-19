مناورة تختبر الفتح
التاريخ
9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، ملف الإعداد لمواجهة الاتحاد، التي ستقام على ملعب إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وركز بيليتش على تطبيق تدريبات لياقية، حيث قسم اللاعبين إلى مجموعات، وأدت كل مجموعة تدريبات مختلفة، ثم طبق تدريبات فنية في الجوانب الدفاعية والهجومية، واختتم المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.
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