فارس الجنوب يغلق دفاعه
التاريخ
9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب ضمك، الروماني كوزمين كونترا من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الهلال، غدا، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل على إغلاق المساحات أمام المنافس، وتكثيف الدفاع، بـ3 لاعبين في قلب الدفاع، وظهيرين، وأمامها لاعبي محور وسط، والاعتماد على مهاجم وحيد في خط الهجوم، والاعتماد على الهجوم المرتد السريع، وطالب بعدم منح لاعبي الزعيم المساحات الكافية التي تساعدهم على الاستفادة من مهاراتهم الفردية بالضغط على حامل الكرة.
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