الشباب يهدد الحزم بالهجوم
التاريخ
9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الشباب، الأرجنتيني خوان براون على تكثيف الجانب الفني خلال استعدادات الليث لمواجهة الحزم، بعد غد، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على الجانب الهجومي بشكل كبير، كما لا يزال يفاضل بين البدلاء الذين سيعوض أحدهما غياب الثنائي متعب الحربي المصاب، وحسين الصبياني المنضم إلى المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ19.
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