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الشباب يهدد الحزم بالهجوم

9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الشباب، الأرجنتيني خوان براون على تكثيف الجانب الفني خلال استعدادات الليث لمواجهة الحزم، بعد غد، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز على الجانب الهجومي بشكل كبير، كما لا يزال يفاضل بين البدلاء الذين سيعوض أحدهما غياب الثنائي متعب الحربي المصاب، وحسين الصبياني المنضم إلى المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ19.

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