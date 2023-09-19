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من المستفيد من التراشق الهلالي؟

9/19/2023 11:18:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بات الهلال على صفيح ساخن، بعد تعادله إيجابيا مع نظيره نافياهور الأوزبكي بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا، إذ ظهرت علامات الانقسامات الهلالية، وعدم رضاهم على نتيجة اللقاء، ومستوى البرازيلي نيمار، الذي فقد الكرة 32 مرة، كأكثر اللاعبين فقدا للكرة في المباراة، في وقت يتفاءل الهلاليون بإعادة نسخة 2021 للواجهة، والتي قادت الفريق حينها إلى تحقيق اللقب الآسيوي.
انقسامات
تسببت أحداث مباراة الهلال ونافياهور الأوزبكي في ظهور انقسامات وخلافات هلالية علنية من أطراف هلالية، حيث تمثلت في: مواصلة المطالبة بإنهاء عقد المدرب البرتغالي خيسوس، وتجاهل إعطاء النجم البرازيلي نيمار كابتنية الفريق، وعدم رضا اللاعبين عن طريقة وتعامل المدرب، وظهور خلافات بين لاعبين سابقين ومنتمين للبيت الأزرق على مواقع التواصل الإلكتروني، وهو الأمر الذي قد تحدث معه أزمة هلالية مقبلة، وسط تساؤلات من المستفيد من كل هذا التراشق الهلالي الهلالي مؤخرا.
تفاؤل
أعادت نتيجة تعادل الفريق الهلالي مع الأوزبكي، سيناريو 2021، حيث شهد اللقاء الهلالي الأول تعادلا بنتيجة 2/2 مع أجمك الأوزبكي، واصل معها الفريق مشواره للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب الآسيوي، وهو ما يتفاءل به الهلاليون حاليا، للسير على خطى موسم 2021، باشتراطهم تهدئة الأوضاع، ووضع مصلحة الفريق أولا، ومحاسبة المقصرين.
-4 خلافات هلالية تظهر مجددا
-تراشق هلالي علني يفجر الأوضاع
-مستوى نيمار يحير الهلاليين
-3 اشتراطات لتهيئة الفريق
-تفاؤل هلالي بإعادة سيناريو 2021

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