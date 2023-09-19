الأهلاويون ينتظرون استفاقة بوبي الغائب

الأهلاويون ينتظرون استفاقة بوبي الغائب
التاريخ
9/19/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب عشاق الأهلي والنصر مواجهة الفريقين يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعد البرازيلي روبرتو فيرمينو أحد النجوم الذين تنتظر منهم جماهير الأهلي دورا بطوليا في مواجهة نجم النصر كريستيانو رونالدو ورفاقه، نظرا لكونه أحد أبرز صفقات الميركاتو السعودي التاريخي.
ولم يخيب بوبي ظن الحشود التي استقبلته في المطار لدى وصوله إلى جدة لأول مرة، حين سجل ((هاتريك)) تاريخيا في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي أمام الحزم، لكن إصابة عضلية أبعدت فيرمينو عن الجولة الثانية، قبل أن يعود دون بصمة تذكر في الجولتين الثالثة والرابعة أمام الأخدود والطائي.
وفي وجود فيرمينو ومحرز وماكسيميان وكيسي وإيبانيز وميندي، تلقى الراقي خسارة موجعة على يد الفتح في الجولة الخامسة.
لكن الفريق الأهلاوي نجح في العودة أمام التعاون بالجولة السادسة، وبهدف رائع لماكسيميان، فض اشتباك التعادل بين الفريقين، ورجح كفة الأهلي (3-2)، بينما ظل فيرمينو غائبا.
ويعلق الأهلاويون آمالا كبيرة على النجم البرازيلي لتسجيل الانتصار السادس في الدوري.
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