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الأهلاويون ينتظرون استفاقة بوبي الغائب

9/19/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب عشاق الأهلي والنصر مواجهة الفريقين يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعد البرازيلي روبرتو فيرمينو أحد النجوم الذين تنتظر منهم جماهير الأهلي دورا بطوليا في مواجهة نجم النصر كريستيانو رونالدو ورفاقه، نظرا لكونه أحد أبرز صفقات الميركاتو السعودي التاريخي.
ولم يخيب بوبي ظن الحشود التي استقبلته في المطار لدى وصوله إلى جدة لأول مرة، حين سجل ((هاتريك)) تاريخيا في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي أمام الحزم، لكن إصابة عضلية أبعدت فيرمينو عن الجولة الثانية، قبل أن يعود دون بصمة تذكر في الجولتين الثالثة والرابعة أمام الأخدود والطائي.
وفي وجود فيرمينو ومحرز وماكسيميان وكيسي وإيبانيز وميندي، تلقى الراقي خسارة موجعة على يد الفتح في الجولة الخامسة.
لكن الفريق الأهلاوي نجح في العودة أمام التعاون بالجولة السادسة، وبهدف رائع لماكسيميان، فض اشتباك التعادل بين الفريقين، ورجح كفة الأهلي (3-2)، بينما ظل فيرمينو غائبا.
ويعلق الأهلاويون آمالا كبيرة على النجم البرازيلي لتسجيل الانتصار السادس في الدوري.

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