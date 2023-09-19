الطائي يعتمد المرتدات

الطائي يعتمد المرتدات
التاريخ
9/19/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الطائي، الكرواتي كرشمير ريزتش من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الاتفاق غدا، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، جولة نحلم ونحقق، وأجرى مرانا رئيسيا أمس، طبق خلاله الطريقة التي سيخوض بها المواجهة المنتظرة، مركزا على إغلاق المساحات وتكثيف الوسط، ومباغتة المنافس بالمرتدات السريعة، مع الاستفادة من الكرات الثابتة، وطالب المدرب لاعبيه بالتركيز طوال اللقاء، ونسيان مواجهة الحزم الماضية.
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