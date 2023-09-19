الفارق الضئيل يشعل Yelo

الفارق الضئيل يشعل Yelo
التاريخ
9/19/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل منافسات الجولة السادسة لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مباريات مهمة وصعبة للغاية، تطمح من خلالها الفرق الستة إلى خطف النقاط الثلاث كاملة، سواء على صعيد المنافسة على مراكز المقدمة أو الهروب من القاع. فعلى ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة يتواجه العين صاحب النقاط الـ4 والصفا الذي لم ينجح في حصد أي نقاط خلال الجولات الخمس الماضية. ويتطلع العدالة الذي يملك 12 نقطة إلى مواصلة مزاحمته لفرق الصدارة والمنافسة على مراكز المقدمة والصعود، حينما يستضيف القيصومة صاحب النقطتين الباحث عن الخروج من مراكز الهبوط، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. وفي الجوف وعلى ملعب نادي العروبة يتقابل الجندل الذي يملك 4 نقاط والنجمة الذي يملك 5 نقاط، ويشعل فارق النقطة المواجهة الصعبة للفريقين.
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