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4 مواجهات بممتاز الطائرة

9/19/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يقص حامل لقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة الأهلي اليوم مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الصفا، لحساب الجولة الأولى للدوري التي انطلقت أمس، وتستكمل اليوم بـ4 لقاءات، منها موقعة الأهلي والصفا على صالة الأول، فيما يأمل الهلال وصيف الموسم الماضي أن يبدأ رحلة استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين متتاليين باستضافة
الهداية على صالته، ويستقبل ويستضيف الفيصلي نظيره ضمك على صالة نادي سدير، ويلتقي أبها والخليج على صالة الأول.

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