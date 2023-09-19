4 مواجهات بممتاز الطائرة

4 مواجهات بممتاز الطائرة
التاريخ
9/19/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يقص حامل لقب الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة الأهلي اليوم مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الصفا، لحساب الجولة الأولى للدوري التي انطلقت أمس، وتستكمل اليوم بـ4 لقاءات، منها موقعة الأهلي والصفا على صالة الأول، فيما يأمل الهلال وصيف الموسم الماضي أن يبدأ رحلة استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين متتاليين باستضافة
الهداية على صالته، ويستقبل ويستضيف الفيصلي نظيره ضمك على صالة نادي سدير، ويلتقي أبها والخليج على صالة الأول.
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