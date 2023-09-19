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موسم الرياض

9/19/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏تم الإعلان مطلع الأسبوع الحالي، عن إطلاق الهوية الجديدة لموسم الرياض 2023، بشكل يعد بالكثير من موسم مليء بالفعاليات الترفيهية المتميزة، والمفاجآت والحفلات والمهرجانات والمسابقات.
وكعادة هيئة الترفيه منذ نشأت، تجتهد كل عام في تقديم الجديد والمبهر للجميع، حيث إنها تحرص كل الحرص على تأسيس صناعة ترفيهية سعودية راقية تليق بالهدف والغاية والمتأمل منها، وذلك من خلال حزمة من البرامج الجديدة، ذات الصيت والجاذبية التي طالما اتسم بها الموسم، منذ انطلاقته الأولى قبل أعوام..
موسم الرياض فرض نفسه على الخارطة الدولية، وأصبح معلمًا سياحيًا لبلادنا ومحط أنظار العالم كله، من خلال أفكاره ورؤاه المتجددة، وحرصه على الوصول للعالمية بثوب عربي أصيل، يحمل أصالتنا وعراقتنا ويقدمنا للعالم بصورة حضارية، تعكس الهوية المتألقة للسعودية الجديدة.
وبتفصيل أكثر بناء على مستجدات هذا الموسم، كان الشعار المعلن لهذا الموسم، شعارًا متميزًا ولافتًا في هويته ومعناه ونوعية تفاصيله، حيث يمثل في طياته فترة عمر الموسم، وهي ستة أشهر من الحيوية والجاذبية والتألق والتأنق، وهي المدة التي سيقضيها موسم الرياض بيننا بعد شوق له طال انتظاره، ولكنه انتظار يأتينا بعده في وقت مثالي لمناخ الرياض، وما أجمل الرياض وقت الشتاء حيث يزداد بهاؤه.
‏من مميزات فعالية موسم الرياض، مراعاة مناسبة برامجه وفعالياته، لكافة الأعمار ابتداءً من الأطفال إلى كبار السن.. مع مراعاة الأذواق الترفيهية للشباب وكذلك الرجال والنساء، وهذا التنوع، هو ما جعله يحقق النجاحات تلو النجاحات، ليتخطى حدود الاهتمام المحلي إلى الجاذبية التي تخطت الحدود، مما جعل المهتمين من مختلف دول العالم، في حرص على حضور فعالياته، للاستمتاع بحدث فني أو رياضي عالمي، أو البحث عن زيارة تخبرهم أي شيء هي السعودية الآن.
هيئة الترفيه بصفتها الراعي الرسمي لصناعة الترفيه بالمملكة، أحدثت حراكًا لافتًا في المشهد الاجتماعي المحلي الترفيهي.. وكذلك على الصعيد الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات والقيادات القادرة على صناعة الدهشة واللحاق بالشغف، والمتميزة في تقديم الطبق الترفيهي الغني والشهي والمشبع للأذواق من خلال حرصها على شمولية المسارات والغايات الترفيهية المتنوعة في الرياضة، والتسوق، والمطاعم، والفعاليات الموسيقية، والعروض المسرحية وغيرها، وهذا ما جعل منه موسمًا تعيشه وكأنك في رحلة ممتعة.
ما علينا أن نعرفه وندركه جيدًا، أن الدبلوماسية الناعمة هي تلك الدبلوماسية القادرة على استثمار وتعزيز البُعد العالمي، لتوفير مناخ ترفيهي مميز ذي معايير مرتفعة ومتطورة، وأن القدرة على جلب الثقافات المختلفة وتقديمها للمشاهد المحلي في ثوب مبهر وجاذب إنجاز يجب أن نضيفه إلى شهادات فخرنا وإنجازاتنا وتميزنا ليكون من دواعي سرورنا وبهجتنا أن الموسم في برنامجه المنتظر لهذا الموسم، سيفوز بتنظيم عدد من المهرجانات العالمية والمسابقات الفنية، لتتجه البوصلة إلى الرياض مدينة كمدينة الفتنة الآسرة، وإلى السعودية ككيان وكون من جمال وحضور لافت.
من يتأمل في تطور صناعة الترفيه في بلادنا، يرى كيف أن المواطن ينال اهتمام القيادة وحرصها في الحصول على ما يستحق من سعادة وفرح، يظهر ذلك من خلال حرص المؤسسات الداعمة للترفيه، على تقديم ما يحتاجه المتلقي ويسعد به ويتفاعل معه، مما يمنح الحياة جودة أكثر ورضا في كل اتجاه، بهذه الإضافة إلى الفرص التي يتيحها الموسم للشباب في اكتساب خبرات وظيفية متعددة، وخلق مساحات ممتدة للأفكار المدهشة لتجد طريقها للزائر، إضافة للاستفادة من خبرات من سبقونا والتعلم منهم، وصياغة لغة ترفيه خاصة بنا.
منطقة البوليفارد في مدينة الرياض. أصبحت معلمًا يميز مدينة العاصمة الفاتنة، يعرفها القاصي والداني، ويحرص كل زائر لرياضنا الحبيبة أن يمر به ويعيش أوقاتًا ممتدة فيه، وعامًا تلو عام، شهدت منطقة البوليفارد حراكًا وتميزًا وتطورًا يجعل الزائر لها في كل مرة وكأنه على موعد مع مشهد جديد لحياة أجد وأرقى.
موسم الرياض فرصة لنا جميعًا لتقديم المبدع السعودي، وتقديم المواطن السعودي والموروث الوطني بلغة حضارية تخبر العالم أننا لسنا بدعًا من الناس وأننا نملك الكثير، ولدينا ما نتباهى به ونتفاخر على كل الأصعدة..

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