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وطن يعانق عنان السماء

9/19/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حديثنا عن اليوم الوطني الـ93، نستذكر فيه ماضينا العريق ومستقبلنا الزاهر، ويجمعنا حول قصة نجاح واحدة تحكي عن تطور وتقدم ملموس في جميع الأصعدة، وبات المجال الرياضي يزهو وينافس من سبقونا حتى وصلنا سوياً لساحة واحدة وتجاوزنا آخرون، والمملكة العربية السعودية عنصر محوري في العديد من الرياضات مع جذبها رياضيين يحملون أسماء تقف على الناصية العالمية، كبنزيما ونيمار وكريستيانو رونالدو وغيرهم من النجوم، وجذبنا أنظار العديد من القنوات ووكالات الأنباء، ويسعى المسؤولون عن القطاع الرياضي في مضاعفة الاهتمام والنجاحات، من خلال استقطاب النجوم أو استضافة الأحداث الرياضية، وأنفق ((صندوق الاستثمارات العامة)) مبالغ طائلة لدعم الأندية لتحقيق الرؤية والهدف المرسوم، ولم يتوقف هذا الإنفاق عند تلك النقطة، بل تزامن هذا المد مع شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عام 2021م مع إنفاق أكثر من 300 مليون يورو لجلب لاعبين جدد.
وكان طبيعيا أن يتصدر الدوري السعودي عناوين الصحف العالمية بعد نجاح تلك المكتسبات التي عززت رياضتنا.
خطوات واثبة نحو العالمية وتحولات تاريخية، وقرارات مفصلية، ونقلات نوعية شعارها النزاهة والاستثمار وصناعة الأبطال، نظرة مفعمة بالتفاؤل هي في حقيقتها ليست مجرد شعارات للتداول بقدر ما أصبحت واقعاً تعيشه الرياضة السعودية، بفضل الدور الكبير الذي اضطلع به الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ((عراب رؤية 2030))، والمسؤول الشغوف بالرياضة بشتى أنواعها، المؤمن بتأثيرها الكبير والسحري على مستقبل الوطن والمجتمع.
ولا يغفل كثيرون ممن عاصروا ويعاصرون تحولات الرياضة السعودية عما حققته رؤية السعودية 2030 من نقلة هائلة في مسارها الطموح، وما نتج عنها من مكاسب وقفزات في مجال يعتبر واحداً من المستهدفات لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، وبإذن الله سنظل نحتفل بيوم الوطن طوال العمر، وإن مر ألف عام ستبقى في القلب عشقًا يا أغلى الأوطان.
اللافت أن منافسات الفرق السعودية تزامنت اليومين الماضيين مع مشاركات خارجية، تعثر الهلال بعبث مدربه الذي لم يحسن التعامل مع طريقة الفريق الأوزبكي في التحصينات الدفاعية، وتلك مشكلة يعاني منها الهلال عندما تنصب له الترسنات، وتفوق الاتحاد لأنه حسم الموضوع مبكراً، و عاد النصر بانتصار ثمين من طهران وقدم نفسه بشكل مميز، وكانت الخسارة الوحيدة للفيحاء.

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