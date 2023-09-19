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1.7 مليون غرامات لصيادين غير مرخصين

9/19/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية والحدود الشمالية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، بحوزتهم بندقيتان ناريتان، و63 ذخيرة نارية، و14 بندقية هوائية، و2604 ذخائر هوائية، و149 طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وطبقا للأنظمة فإن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.
عقوبات
5 آلاف ريال دخول المحمياتدون تصريح
10 آلاف ريال الصيد دون ترخيص
80 ألف ريال استخدام الأسلحة النارية
19 مخالفا
1.7 مليون غرامات

MENAFN19092023000089011017ID1107102260

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