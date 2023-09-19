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تطبيق وصلت ينهي زحام المدارس

9/19/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد نجاح تطبيقه في 103 مدارس بمحافظة الأحساء، ومساهمته الفاعلة في معالجة مشكلة الازدحام عند بوابة المدارس، أعلن مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى، تطبيق ((وصلت)) الإلكتروني في كافة مدارس البنات بالمحافظة.
وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات في تعليم الأحساء ممدوح الذكر الله لـ((الوطن))، أن التوسع في التطبيق، جاء بعد عدة مؤشرات نجاح طوال الفترة الماضية، وأن اختيار المدارس بتنفيذ التطبيق، راعى التوزيع الديموغرافي للمنطقة، ليتم القياس بشكل مناسب، مع التأكيد على رغبة المدرسة في الاستفادة من التطبيق وهو ((مجاني)).
Google Play
أبان الذكر الله، أنه من المتوقع الانتهاء من تطبيقه في كل المدارس بنهاية الفصل الدراسي الأول، للمدارس التي تعاني من مشكلة في انصراف الطلاب والطالبات، ومن الخطط التطويرية المستقبلية للتطبيق، حاليًا التطبيق في متجر Google Play لمستخدمي أجهزة الاندرويد، وسيتم قريبًا تدشينه في ‏App Store لمستخدمي أجهزة ios، ونعمل على إضافة تقارير إضافية وصلاحيات وتنبيهات لأولياء الأمور لتقديم منتج يليق بالمستفيدين من خدمات الإدارة، ويتيح التطبيق إمكانية طباعة التقارير من لوحة التحكم الرئيسية توضح فيها الإحصائية لأعداد المدارس المسجلة وإعداد الطلبة وكذلك أعداد أولياء الأمور الذين استخدموا التطبيق خلال 24 ساعة.
استخدام تطبيق ((وصلت)):
01- إنشاء حساب للمدرسة في التطبيق.
02- إبلاغ أولياء الأمور بإنشاء حسابات في التطبيق.
03- إضافة الابن مع إدراج صورته مما يسهل العملية للصفوف الدنيا ورياض الأطفال.
04- المدرسة تتولى تفعيل الطلاب في التطبيق وتدرج آليا في الصفوف.
05- من حساب ولي الامر قبل وصوله للمدرسة الضغط على زر ((في الطريق)) لتظهر رسالة في صفحة المدرسة بأن ولي الأمر في الطريق.
06- يستعد الطالب للخروج.
07- عند وصول ولي الأمر لباب المدرسة، الضغط على زر ((تم الوصول)) ليخرج الطالب لولي أمره.
08- الضغط على زر ((تم الاستلام)).
09- يحذف التطبيق اسم الطالب من شاشة حساب المدرسة، والاطمئنان أن الطالب مع ولي أمره.
مزايا للتطبيق
01- الإسهام في تخفيف الازدحام أمام المدارس
02- خروج الطالبات بأمان وهدوء وفي وقت وجيز
03- انسيابية الحركة المرورية بجوار المدارس.
04- الاستعداد المسبق لخروج الطالبة، قبل وصول ولي الأمر.
05- التحقق من هوية ولي الأمر بسهولة دون الحاجة إلى بطاقة الخروج.
06- تقلص أوقات انتظار أولياء الأمور عند بوابة المدرسة.
07- التخلص من النداءات الصوتية.

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