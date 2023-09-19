الرائد يصحح الأخطاء للديربي

الرائد يصحح الأخطاء للديربي
التاريخ
9/19/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الرائد، الكرواتي إيجور جوفيشفيو، على تصحيح أخطاء فريقه التي حدثت خلال الجولات الخمس الماضية، وذلك خلال تحضيراته لمواجهة التعاون، غدا، في ديربي القصيم الكبير، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وعمل المدرب على تجهيز فريقه معنويا قبل التوجه للجانب الفني، الذي ركز خلاله على تنويع الجمل التكتيكية، واستغلال المساحات في دفاعات المنافس التقليدي.
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