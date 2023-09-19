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شاموسكا يجهز بديل ميدران

9/19/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا على تجهيز البدلاء الذين سيعوضون الثنائي الأجنبي أشرف المهديوي المصاب، والإسباني ألفارو ميدران الموقوف بالبطاقة الحمراء التي تلقاها أمام الأهلي في المواجهة الماضية، ويفاضل شاموسكا بين عدد من اللاعبين للزج بلاعبين منهما خلال مواجهة الرائد غدا، في ديربي بريدة، الذي يأتي ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويتوقع أن يعوض اللاعب إياد مدني المهديوي، فيما سيبدأ بالمهاجم الجامبي موسى بارو من بداية اللقاء.

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