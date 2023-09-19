شاموسكا يجهز بديل ميدران
التاريخ
9/19/2023 11:14:22 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا على تجهيز البدلاء الذين سيعوضون الثنائي الأجنبي أشرف المهديوي المصاب، والإسباني ألفارو ميدران الموقوف بالبطاقة الحمراء التي تلقاها أمام الأهلي في المواجهة الماضية، ويفاضل شاموسكا بين عدد من اللاعبين للزج بلاعبين منهما خلال مواجهة الرائد غدا، في ديربي بريدة، الذي يأتي ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، ويتوقع أن يعوض اللاعب إياد مدني المهديوي، فيما سيبدأ بالمهاجم الجامبي موسى بارو من بداية اللقاء.
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