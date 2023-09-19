الاتفاق يركز على السرعة
التاريخ
9/19/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) نوّع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، تحضيرات الكوماندوز لمواجهة الطائي، غدا، لحساب الجولة الـ7 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ما بين التدريبات اللياقية مع المعد البدني، والتدريبات الفنية، قبل أن يطبق تكتيكه الفني عبر مناورة أجراها بين لاعبيه، وأوقفها عدة مرات، لتصحيح الأخطاء، مركزا على سرعة تناقل الكرة في المساحات الصغيرة.
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