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الاتفاق يركز على السرعة

9/19/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) نوّع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، تحضيرات الكوماندوز لمواجهة الطائي، غدا، لحساب الجولة الـ7 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ما بين التدريبات اللياقية مع المعد البدني، والتدريبات الفنية، قبل أن يطبق تكتيكه الفني عبر مناورة أجراها بين لاعبيه، وأوقفها عدة مرات، لتصحيح الأخطاء، مركزا على سرعة تناقل الكرة في المساحات الصغيرة.

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