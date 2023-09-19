الإصابات تصدم الاتحاد

الإصابات تصدم الاتحاد
التاريخ
9/19/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، حالة من القلق بعد تعرض عدد من لاعبيه للإصابة وتحديدا في خط الهجوم، قبل مواجهة الفتح، غدا، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين ((جولة نحلم ونحقق))، بعد غياب الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إيجور كورنادو عن لقاء أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وخروج المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال اللقاء متأثرا بالإصابة، مما يشير إلى غياب الثلاثي عن موقعة الفتح المهمة. ويعمل سانتو على تجهيز البدلاء، على الرغم من أنه من المتوقع أن يشرك هارون كمارا إلى جوار البرازيلي رومارينيو في هجوم النمور.
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