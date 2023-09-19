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الإصابات تصدم الاتحاد

9/19/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، حالة من القلق بعد تعرض عدد من لاعبيه للإصابة وتحديدا في خط الهجوم، قبل مواجهة الفتح، غدا، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين ((جولة نحلم ونحقق))، بعد غياب الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إيجور كورنادو عن لقاء أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وخروج المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال اللقاء متأثرا بالإصابة، مما يشير إلى غياب الثلاثي عن موقعة الفتح المهمة. ويعمل سانتو على تجهيز البدلاء، على الرغم من أنه من المتوقع أن يشرك هارون كمارا إلى جوار البرازيلي رومارينيو في هجوم النمور.

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