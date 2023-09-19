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شمس العالمي تشع من طهران

9/19/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) نثرت شمس النصر أشعتها من إستاد أزادي بطهران، وضرب العالمي بقوة من الوهلة الأولى، وتغلب على مضيفه برسيبوليس الإيراني وكسبه 2/صفر، في المواجهة الكبرى التي جاءت، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط، سجل للعالمي عبدالرحمن غريب ((62))، ومحمد قاسم ((73))، وظل برسيبوليس بلا نقاط رابعا، فيما تعادل استقلال دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري سلبيا.

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