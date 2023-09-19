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تدهور الصحة العقلية للأفغانيات

9/19/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر تقرير حديث عن تأثير الإجراءات القاسية على الصحة العقلية، حيث كشف عن تدهور الصحة العقلية للنساء الأفغانيات، اللاتي عانين من الإجراءات القاسية التي فرضتها حركة طالبان منذ توليها السلطة قبل عامين، في جميع أنحاء البلاد.
وأفاد أن ما يقرب من %70 من مشاعر القلق والعزلة والاكتئاب ازدادت سوءًا بشكل ملحوظ بين أبريل ويونيو، بزيادة عن %57 في الربع السابق، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة وبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان.
إجراء المقابلات
وتم إجراء مقابلات مع النساء الأفغانيات عبر الإنترنت، وبشكل شخصي وجماعي، وكذلك عبر الاستطلاعات الهاتفية الفردية. وفي المجمل، شاركت 592 امرأة أفغانية في 22 مقاطعة من مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 مقاطعة.
وتحدثت النساء عن معاناتهن من مشاكل نفسية بما في ذلك الاكتئاب والأرق وفقدان الأمل والحافز والقلق والخوف والعدوانية والعزلة والسلوك الانعزالي المتزايد والأفكار الانتحارية.
ووعدت حركة طالبان، عند استيلائها على السلطة في عام 2021 مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من البلاد بعد عقدين من الحرب، بحكم أكثر اعتدالا مما كانت عليه خلال الفترة السابقة في السلطة في التسعينيات.
إجراءات قاسية
ومنعت النساء في أفغانستان من معظم مجالات الحياة العامة والعمل، وتم توسيع الحظر ليشمل موظفي الأمم المتحدة في أبريل.
واستمرت فرص الدراسة في التقلص مع حظر التعليم المجتمعي من قبل المنظمات الدولية وإغلاق مبادرات التعليم المنزلي بشكل منتظم من قبل سلطات الأمر الواقع -وهو المصطلح الذي تستخدمه الأمم المتحدة للإشارة إلى حكومة طالبان.
وتعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض قيودًا على تعليم الإناث، وحقوق النساء والأطفال الأفغان مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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