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إيران تنفي إمداد روسيا بالأسلحة

9/19/2023 11:14:21 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتلي زعماء عشرات البلدان المنصة الرخامية مع افتتاح الجلسة الثامنة والسبعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر المناقشة العامة من 19 سبتمبر إلى 26 سبتمبر.
ويتم عقد الاجتماع الرفيع المستوى على خلفية الحرب المستمرة، والأزمات السياسية الجديدة في غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، واتساع فجوة عدم المساواة، والكوارث الطبيعية الجديدة في شكل زلازل مدمرة وفيضانات وحرائق.
ومن المتوقع أن يعتلي رؤساء دول وحكومات ما لا يقل عن 145 دولة المنصة وسيكون من بينهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
في حين نفى الرئيس الإيراني أن بلاده أرسلت طائرات من دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة إيران ليس فقط بتوفير الأسلحة ولكن بمساعدة روسيا في بناء مصنع لتصنيعها.
روسيا
ذكر الرئيس إبراهيم رئيسي، أثناء لقائه مع مسؤولين إعلاميين على هامش المؤتمر العالمي الأول في العالم، وهو اجتماع القادة رفيعي المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: ((نحن ضد الحرب في أوكرانيا)).
وسعى رئيسي، المعروف بأنه متشدد، إلى استخدام لهجة دبلوماسية. وكرر عروضه للتوسط في الحرب الروسية- الأوكرانية على الرغم من كونه أحد أقوى داعمي الكرملين.
واعترف رئيسي بأن إيران وروسيا تربطهما علاقات قوية منذ فترة طويلة، بما في ذلك التعاون الدفاعي. لكنه نفى إرسال أسلحة إلى موسكو منذ بدء الحرب. التحديات
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات موحدة بشأن التحديات الهائلة التي تواجه الإنسانية – والبدء في تقديم تقييماتهم الخاصة بشأن معظم التحديات عالمية المراحل.
وقال: ((عالمنا أصبح مضطربا. التوترات الجيوسياسية آخذة في الارتفاع. التحديات العالمية تتصاعد. وقال للأشخاص الذين يديرون دول العالم: ((يبدو أننا غير قادرين على الاجتماع معًا للرد)). وقال إن الأمم المتحدة -والطرق التي تتعاون بها البلدان- يجب أن تتطور لتواكب العصر.
لقد تغير العالم.

وفي قمة استمرت يومين لبدء العمل لتحقيق الأهداف، أشار جوتيريش إلى النتائج القاتمة التي وردت في تقرير للأمم المتحدة في يوليو. وقال، إن %15 من نحو 140 هدفا محددا لتحقيق الأهداف السبعة عشر تسير على الطريق الصحيح. كثيرون يسيرون في الاتجاه الخطأ، ومن غير المتوقع أن يتحقق أي هدف خلال السنوات السبع المقبلة.
وقال التقرير، إنه بالمعدل الحالي، سيظل 575 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، ولن يتمكن 84 مليون طفل من الالتحاق بالمدارس الابتدائية في عام 2030 - وسوف يستغرق الأمر 286 عامًا للوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة.
الغياب
وسيغيب كل من الرؤساء: الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني ريشي سوناك عن الأمم المتحدة هذا العام. وينبغي أن يسلط ذلك الضوء على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سيظهر لأول مرة على منصة الجمعية، وعلى بايدن، الذي ستتم مراقبته بشكل خاص بسبب آرائه بشأن الصين وروسيا وأوكرانيا.
وكان غياب زعماء القوى الأربع في مجلس الأمن سبباً في إثارة التذمر في البلدان النامية التي تريد من اللاعبين العالميين الرئيسيين أن يستمعوا إلى مطالبهم ــ بما في ذلك الحصول على المال للبدء في سد الفجوة المتنامية بين من يملكون ومن لا يملكون في العالم.
بعض أهداف الجمعية:
إنهاء الفقر والجوع
ضمان حصول كل طفل على تعليم ثانوي جيد
تحقيق المساواة
تحقيق تقدم كبير في معالجة تغير المناخ
إنهاء الحرب الأوكرانية

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