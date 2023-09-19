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26% من مبيعات القمح لشركات المطاحن

9/19/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الكميات المستلمة من القمح المستورد العام الماضي، نموا بنسبة 9.6%، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من القمح المستورد 3.354.373 طنا، مقارنة بعام 2021 التي بلغت استلام 3.060.313 طنا، وبلغ إجمالي البواخر 56 باخرة، في وقت انخفضت كميات القمح المحلي المستلمة 6.5% وبلغت الكمية المستلمة من القمح المحلي 538.436 طنا، مقابل 576.024 طنا في عام 2021، إلى جانب انخفاض المزارعين الذين قاموا بالتوريد الفعلي للقمح 15%.
مبيعات القمح
كشف تقرير هيئة الأمن الغذائي للعام الماضي، ارتفاع مبيعات القمح لشركات المطاحن 26.6%، حيث بلغ إجمالي كميات القمح المباعة لشركات المطاحن الأربع 4.427.025 طنا عالي الجودة، بـ796.864.563 ريالا، مقارنة بعام 2021، التي بلغت 3.496.603 أطنان بـ629.388.547 ريالا، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من كميات القمح المباعة لشركات المطاحن بـ838.930 طنا، وحلت جدة ثانيا بـ647.988 طنا، وخميس مشيط ثالثا بـ487.492 طنا، والجموم رابعا بـ380.914 طنا، والدمام خامسا بـ315.038 طنا.
مناشئ الاستيراد
تصدر ميناء ينبع التجاري، الموانئ المستقبلة للقمح المستورد بـ38%، وحل ميناء جدة الإسلامي ثانيا بـ32%، وميناء الدمام ثالثا بـ24%، وميناء جازان رابعا بـ6%، وتصدرت روسيا مناشئ استيراد القمح بـ1.533.330 طنا، والبرازيل ثانيا بـ640.134 طنا، وألمانيا ثالثا بـ304.495 طنا، ولاتفيا رابعا بـ300.724 طنا، وأوكرانيا خامسا بـ225.953 طنا.
كميات القمح المستلمة
تصدرت تبوك كميات القمح المحلي المستلمة، بإجمالي 157.746 طنا بـ29%، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 135.813 طنا بـ25%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 107.972 طنا بـ20%، وحائل رابعا، بإجمالي 61.597 طنا بـ11%، والخرج خامسا، بإجمالي 41.041 طنا بـ8%.
Asf:
%10 نمو القمح المستورد
%26.6 ارتفاع مبيعات القمح لشركات المطاحن
%6.5 انخفاض كميات القمح المحلي المستلمة
%15 انخفاض المزارعين الموردين
ينبع تتصدر الموانئ المستقبلة للقمح المستورد
796.8 مليون قيمة مبيعات القمح
%29 من القمح المحلي المستلم بتبوك
أكثر الموانئ استقبالا للقمح المستورد:
ينبع: 38%
جدة: 32%
الدمام: 24%
جازان: 6%
أكثر المناطق مبيعات القمح للمطاحن:
الرياض: 838.9 ألف طن
جدة: 647.9 ألف طن
خميس مشيط: 487 ألف طن
الجموم: 380.9 آلاف طن
الدمام: 315 ألف طن
الأكثر استلام لكميات القمح المحلي:
تبوك: 29%
الجوف: 25%
القصيم: 20%
حائل: 11%
الخرج: 8%

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