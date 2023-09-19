26% من مبيعات القمح لشركات المطاحن
التاريخ
9/19/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الكميات المستلمة من القمح المستورد العام الماضي، نموا بنسبة 9.6%، حيث بلغ إجمالي الكمية المستلمة من القمح المستورد 3.354.373 طنا، مقارنة بعام 2021 التي بلغت استلام 3.060.313 طنا، وبلغ إجمالي البواخر 56 باخرة، في وقت انخفضت كميات القمح المحلي المستلمة 6.5% وبلغت الكمية المستلمة من القمح المحلي 538.436 طنا، مقابل 576.024 طنا في عام 2021، إلى جانب انخفاض المزارعين الذين قاموا بالتوريد الفعلي للقمح 15%.
مبيعات القمح
كشف تقرير هيئة الأمن الغذائي للعام الماضي، ارتفاع مبيعات القمح لشركات المطاحن 26.6%، حيث بلغ إجمالي كميات القمح المباعة لشركات المطاحن الأربع 4.427.025 طنا عالي الجودة، بـ796.864.563 ريالا، مقارنة بعام 2021، التي بلغت 3.496.603 أطنان بـ629.388.547 ريالا، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من كميات القمح المباعة لشركات المطاحن بـ838.930 طنا، وحلت جدة ثانيا بـ647.988 طنا، وخميس مشيط ثالثا بـ487.492 طنا، والجموم رابعا بـ380.914 طنا، والدمام خامسا بـ315.038 طنا.
مناشئ الاستيراد
تصدر ميناء ينبع التجاري، الموانئ المستقبلة للقمح المستورد بـ38%، وحل ميناء جدة الإسلامي ثانيا بـ32%، وميناء الدمام ثالثا بـ24%، وميناء جازان رابعا بـ6%، وتصدرت روسيا مناشئ استيراد القمح بـ1.533.330 طنا، والبرازيل ثانيا بـ640.134 طنا، وألمانيا ثالثا بـ304.495 طنا، ولاتفيا رابعا بـ300.724 طنا، وأوكرانيا خامسا بـ225.953 طنا.
كميات القمح المستلمة
تصدرت تبوك كميات القمح المحلي المستلمة، بإجمالي 157.746 طنا بـ29%، وحلت الجوف ثانيا، بإجمالي 135.813 طنا بـ25%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 107.972 طنا بـ20%، وحائل رابعا، بإجمالي 61.597 طنا بـ11%، والخرج خامسا، بإجمالي 41.041 طنا بـ8%.
Asf:
%10 نمو القمح المستورد
%26.6 ارتفاع مبيعات القمح لشركات المطاحن
%6.5 انخفاض كميات القمح المحلي المستلمة
%15 انخفاض المزارعين الموردين
ينبع تتصدر الموانئ المستقبلة للقمح المستورد
796.8 مليون قيمة مبيعات القمح
%29 من القمح المحلي المستلم بتبوك
أكثر الموانئ استقبالا للقمح المستورد:
ينبع: 38%
جدة: 32%
الدمام: 24%
جازان: 6%
أكثر المناطق مبيعات القمح للمطاحن:
الرياض: 838.9 ألف طن
جدة: 647.9 ألف طن
خميس مشيط: 487 ألف طن
الجموم: 380.9 آلاف طن
الدمام: 315 ألف طن
الأكثر استلام لكميات القمح المحلي:
تبوك: 29%
الجوف: 25%
القصيم: 20%
حائل: 11%
الخرج: 8%
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