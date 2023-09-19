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36 % من استثمارات العملات المشفرة تحقق أرباحا

9/19/2023 11:14:20 PM
(MENAFN- Al Watan) تستمر العملات المشفرة في تحقيق عوائد إيجابية عالية للمستثمرين بنسبة 36%، وإن كانت ذات مخاطر أعلى نسبيا عند مقارنتها بالأصول الأخرى.
وأشار تقرير حول أداء العملات المشفرة لتولونا للأبحاث إلى أنه لا يزال المستثمرون العالميون يؤمنون بإمكانات النمو العالية قصيرة الأجل للعملات المشفرة، ويدركون قيمتها في تنويع المحافظ الاستثمارية.
تخصيص أصول إضافية
ويشير التقرير إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين الحاليين هم أكثر عرضة مرتين لتخصيص المزيد من الأصول في استثمارات العملات المشفرة وبنسبة 38% بدلا من تقليل أصولهم التي بلغت نسبتها 18% خلال الأشهر الستة المقبلة. علاوة على ذلك، يتوقع السوق زيادة في المستثمرين الجدد في المستقبل القريب.
ويكشف التقرير أنه على الرغم من شعبية العملة المشفرة كخيار استثماري، لا تفوقها سوى الأسهم، فقد استقرت نسبة الوعي والإلمام بالعملات المشفرة. وفي حين أن الاستثمار بها لا يزال يشهد إقبالا، إلا أن معرفة الجماهير بها لم تسجل تقدما يذكر خلال العام الماضي. ومع استمرار العملة المشفرة في تشكيل مكانتها في المشهد المالي العالمي، تستمر التحفظات بين المستثمرين المحتملين، إذ لا تزال المخاوف المتعلقة بالمخاطر الممكنة ونقاط الضعف الأمنية والطبيعة المعقدة للأصول الرقمية تعمل كرادع كبير في هذا الإطار. ووفقا لدراسة تولونا للربع الثاني من عام 2023، تم تحديد المخاطر المرتبطة بنسبة 47%، وعدم الوعي حول ماهية العملات المشفرة 33% كحواجز أساسية أمام الدخول عبر الأسواق.
جهوزية الاستثمار
لا تزال التصورات العالمية للعملات المشفرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. ففي أمريكا اللاتينية، على وجه التحديد، انخفضت معايير الأمن -0.6 مقابل فبراير 2023 والثقة -0.7 في الربع الثاني 2023، والأسوأ من ذلك، فإن نسبة التفاؤل -9% والحماسة للاستثمار -6%، بينما زادت نسبة عدم اليقين في العملات المشفرة إلى +7%. وبينما في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، واجه المستهلكون مؤخرا مخاطر أكبر مع العملات المشفرة، لكن التوجهات للاستثمار فيها أصبحت أكثر إيجابية في الربع الثاني من عام 2023، ويلاحظ أن المستثمرين في هذه الأسواق أكثر تفاؤلا +4 إلى 5%، متحمسون +4 إلى 5%، وملهمون +8% ، وبغض النظر عن مكان وجودهم جغرافيا، تتشكل آراء المستثمرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمقالات عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الخاصة بالعملات المشفرة.

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