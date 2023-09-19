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حرارة 2023 سبب العواصف والفيضانات

9/19/2023 11:14:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سلطت الفيضانات والعواصف والزلازل الأخيرة الضوء على تقلبات الطقس خلال هذا العام الذي كان مليئا بسوء الطقس والكوارث التابعة له، بدءا من أعنف حرائق الغابات في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن من الزمن، اجتاحت مدينة لاهاينا في هاواي. وفي ليبيا هطلت أمطار غزيرة بكميات نادرا ما شهدتها البلاد، مما أدى إلى فيضانات مدمرة دمرت ربع مدينة درنة.
كما ضربت الحرارة الشديدة أوروبا، حيث حطمت عدة دول درجات الحرارة القياسية.
وحتى بالمقارنة مع الظواهر الجوية القاسية التي اشتدت في السنوات الأخيرة، كان هذا الموسم استثنائيا، حيث تميز بالحرارة التاريخية وحرائق الغابات والعواصف.
ارتفاع الحرارة
وكان صيف 2023 هو الأكثر سخونة في التاريخ المسجل في نصف الكرة الشمالي. ويقول العلماء إن الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية الأخرى، ساهمت في العواصف المحيطية الملحمية وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف هذا الصيف.
ففي أمريكا الشمالية وأوروبا، كان من الممكن أن تكون مثل هذه الحرارة ((شبه مستحيلة)) لو لم يقم البشر بتدفئة الكوكب بانبعاثات الوقود الأحفوري، وفقًا لـ World Weather Attribution، وهي مجموعة من العلماء الذين يقومون بتحليل كيفية تأثير تغير المناخ على الطقس المتطرف. ويحذر الخبراء من أن استمرار حرق الوقود الأحفوري سيؤدي إلى درجات حرارة تكسر الأرقام القياسية للحرارة هذا العام، مما فرض تكاليف صحية واقتصادية واسعة النطاق.
سجل الرطوبة
ففي الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا، وشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، سجلت درجات الحرارة أرقاماً قياسية، وكانت العواقب مميتة بالنسبة لبعض أولئك الذين لا يستطيعون الهروب من الحرارة. وكانت الفترة من يونيو إلى أغسطس هي أكثر فترة ثلاثة أشهر سخونة في العالم في التاريخ المسجل، وكان متوسط ​​درجة الحرارة العالمية في يوليو أكثر من درجتين فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) أكثر سخونة من متوسط ​​القرن الماضي، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة.
في أجزاء كثيرة من العالم، كانت الحرارة الشديدة مصحوبة برطوبة عالية، مما قد يسبب ارتفاعات خطيرة في درجة حرارة الجسم وإجهاد القلب والأوعية الدموية. وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وصلت درجة حرارة ((البصيلة الرطبة))، وهي مقياس للحرارة التي تشمل الرطوبة، إلى مستويات يعتبرها العلماء أنها قد تكون مميتة.
حرائق الغابات
واندلعت حرائق غير مسبوقة في ظروف الصيف القاسية. وفي أسوأ موسم لها على الإطلاق، ضاعفت كندا رقمها القياسي السابق لانبعاثات الكربون الناجمة عن حرائق الغابات، وفقًا لخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي أوروبا، سجلت اليونان أقوى موجة من انبعاثات حرائق الغابات على الإطلاق. وفي المحيط الهادئ أصبح الحريق الذي اندلع في جزيرة ماوي بهاواي، هو أشد حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.
وتؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى خلق ظروف أكثر جفافًا، مما يسمح للحرائق بالاشتعال بسهولة أكبر، والانتشار بشكل أسرع، والاحتراق بشكل أكثر كثافة.
وأدت حرائق هذا الصيف إلى حرق عشرات الملايين من الأفدنة في الولايات المتحدة والجزائر وكندا واليونان، مما أدى إلى تعريض مئات الملايين من الناس لجزيئات سامة محمولة جوا.

محيطات المتاعب
كما حطمت درجات حرارة البحر أرقامًا قياسية هذا الصيف، حيث قدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن أكثر من %40 من محيطات العالم تشهد ما يسمى بموجة الحرارة البحرية. ووصل متوسط ​​درجة حرارة سطح المحيط العالمية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
والنظم البيئية الحيوية معرضة للخطر؛ حيث بدأ تبييض المرجان قبالة سواحل فلوريدا قبل أشهر من الموعد المعتاد، وأثار مخاوف من حدوث موت جماعي مزعزع للاستقرار البيئي. ولا تزال العواصف الأكبر وتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر يهددان المجتمعات الساحلية والاقتصاد العالمي. بدون التكيف مع تغير المناخ، يمكن أن تكلف أضرار الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر ما يصل إلى 50 تريليون دولار سنويًا في جميع أنحاء العالم، أو حوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
الفيضانات والجفاف
وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى هطول أمطار قياسية في جميع أنحاء العالم. حيث أدى إعصار البحر الأبيض المتوسط ​​الأكثر دموية على الإطلاق إلى سقوط أمطار قياسية في ليبيا، مما أدى إلى غمر السدود والتسبب في فيضانات كارثية؛ وما لا يقل عن 11300 شخص قتلوا و 10000 آخرين في عداد المفقودين.
وفي الهند، تسببت الأمطار الموسمية في مقتل أكثر من مائة شخص. وفي الولايات المتحدة، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث أسوأ فيضانات في ولاية فيرمونت منذ قرن من الزمان، في حين سجلت أجزاء من ولاية كنتاكي أعلى إجمالي لها على الإطلاق في هطول الأمطار لمدة أربع وعشرين ساعة، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). بشكل عام، تسببت فيضانات الصيف في أضرار بمليارات الدولارات.
ومن ناحية أخرى، تواجه بلدان مثل شيلي وتلك الواقعة في القرن الإفريقي أسوأ حالات الجفاف منذ عقود من الزمن. ويقول العلماء إن الحرارة جعلت الجفاف في القرن الإفريقي أكثر احتمالاً بمائة مرة.
استجابة عالمية
ويقول الخبراء إن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ سيتطلب الحد من هذه الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) على الأكثر. ولكن مع استمرار ارتفاع الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم، يقول العلماء إن العالم سوف يتجاوز هذا المعيار في السنوات القليلة المقبلة.
وكان يوليو 2023 أول شهر كامل يتجاوز حد 1.5 درجة مئوية، بينما شهد معظم سكان العالم ظروف الصيف، مما يقدم معاينة لارتفاع درجة حرارة العالم.
ويتفق العلماء على أن أفضل إستراتيجية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري هي وقف تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. ومع ذلك، هناك تدابير يمكن أن تخفف من آثار الحرارة الشديدة. ويشمل ذلك إنشاء أنظمة للإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية، وزيادة تغطية الظل في المناطق الحضرية، وتطوير المحاصيل المتكيفة مع المناخ، وتعزيز التغطية التأمينية، وزيادة توافر مكيفات الهواء، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ. وفي حين أن هذا الاستثمار يمكن أن يحمل تكاليف أولية كبيرة، فإن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أنه يمكن أن يوفر المال على المدى الطويل من خلال الحد من تداعيات الكوارث.

أعنف حرائق الغابات في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن من الزمن، اجتاحت مدينة لاهاينا في هاواي
في ليبيا، هطلت أمطار غزيرة بكميات نادرا ما شهدتها البلاد، مما أدى إلى فيضانات مدمرة دمرت ربع مدينة درنة.
لا تزال تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بوسط المغرب مستمرة
ضربت الحرارة الشديدة أوروبا، حيث حطمت عدة دول درجات الحرارة القياسية.

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