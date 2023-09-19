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مركز زين للابتكار ZINC يستضيف معسكر بيبان التدريبي

9/19/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • قبول 40 شركة كويتية ناشئة بالمعسكر تمهيداً لاختيار الـ 5 الأبرز للمشاركة بالبرنامج


ضمن شراكتهما مع برنامج تلفزيون الواقع الإقليمي «بيبان»، تستضيف زين ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج في مركز زين للابتكار (ZINC)، بحيث تم استقبال أكثر من 75 طلبا واختيار 40 مبادرا كويتيا من أصحاب الشركات الناشئة الذين ستكون لديهم الفرصة أن يكونوا أحد 5 مبادرين من الكويت ينضمون إلى الموسم الثالث من بيبان في مملكة البحرين.
ويقدم المعسكر التدريبي الذي يستمر على مدار أسبوعين في ZINC محتوى تدريبيا مكثفا من إدارة وتقديم خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تهم أصحاب الأعمال الناشئة بهدف تطوير شركاتهم والتوسع في خبراتهم، مثل فهم مصادر التمويل، وإعداد نماذج الأعمال، ودراسة السوق لإعداد الخطة التسويقية، ووضع استراتيجية الأعمال وإدارة المخاطر، وغيرها.
كما تشمل المواضيع التي يغطيها المعسكر التدريبي إنشاء قيم وهوية الشركة، ومفهوم التمويل الجماعي، وعلاقات المستثمرين، والأساسيات المالية للشركات، وفهم القوائم المالية، وتقييم وتوقعات السوق، والحوكمة المؤسسية، وهي جميعا خبرات ومهارات لا غنى عنها ستثري من تجارب رواد الأعمال الكويتيين المشاركين.
وفي نهاية المعسكر، يتم تدريب جميع المشاركين على كيفية استعراض شركاتهم أمام المستثمرين، وهي الخبرة التي سيحتاجون اليها في حال تم اختيارهم للمشاركة في برنامج بيبان لعرض شركاتهم أمام نخبة من المستثمرين الإقليميين للاستثمار مقابل الأسهم وفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية.
وتأتي شراكة زين مع بيبان ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع تحت مظلة برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، الحائز جائزة «أفضل مبادرة لتمكين نظم الأعمال بالمنطقة خلال العام» من مجلة «Entrepreneur الشرق الأوسط» المرموقة، وهي الجائزة التي أتت تقديرا وتأكيدا لإنجازات زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة، ومساهمة البرنامج في تسريع المئات من الشركات وتدريب الآلاف من الشباب والشابات الطموحين على مدى السنوات الـ 13 السابقة.
ويأتي الموسم الجديد من برنامج ZGI بحلة متجددة تتسم بنظام أكثر مرونة، بحيث يقدم حرية أكبر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمهتمين بعالم الأعمال للانضمام إلى البرامج والجلسات والمعسكرات التدريبية المختلفة التي تندرج تحته كل بما يناسب جدول أعماله وحجم شركته واحتياجه الشخصي بدلا من الالتزام بجدول زمني محدد، وتعتبر الشراكة مع بيبان أولى محطات برنامج ZGI بموسمه الجديد، والذي سيشهد العديد من المعسكرات الأخرى وبرامج التسريع الإقليمي وغيرها من البرامج الرائدة قريبا.
ويعتبر بيبان - وهو برنامج تلفزيوني واقعي - أحد أبرز البرامج من نوعها على مستوى المنطقة، يستعرض فيه رواد الأعمال مشاريعهم وابتكاراتهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركة، إضافة للفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، وهو من إنتاج مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل الذي أنشأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، ويعرض على منصة شاهد وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية الكبرى.
وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك لدى زين ومركز صباح الأحمد - وهما الشريكان الوطنيان لـ «بيبان» من الكويت - واهتمامهما البالغ في تمكين الابتكارات والإبداعات الشبابية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للمبادرين الكويتيين، وتمكينهم من الشروع في رحلتهم الريادية ونقل مشاريعهم لمدى أبعد من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء الخليج العربي.
وفي مواسمه السابقة، عرض برنامج بيبان على «شاهد» - أول وأكبر منصة فيديو حسب الطلب في المنطقة، بالإضافة إلى مختلف القنوات الإقليمية الرائدة مثل تلفزيون الراي وتلفزيون دبي وتلفزيون البحرين، ونجح في تسليط الضوء على 62 رائد عمل ومبادر.
ونتج عن بيبان استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز 6 ملايين دولار أميركي في المشاريع القائمة من دول مجلس التعاون التي عرضت على البرنامج، ومن المرتقب أن يضم الموسم الثالث 40 مشروعا إقليميا من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت.

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