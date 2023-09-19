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الصقر لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية تعقد اجتماعها الأول في باريس 28 الجاري

9/19/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس الجانب الكويتي في لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية محمد الصقر، في مكتبه صباح أمس، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر، كما حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.
وتأتي هذه الزيارة في ظل الترتيبات التي تقوم بها لجنة الصداقة الكويتية -الفرنسية بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية لعقد اجتماعها الأول في العاصمة الفرنسية باريس في 28 سبتمبر الجاري، حيث تم تأسيس هذه اللجنة بهدف تطوير وتوثيق العلاقات المشتركة ومد جسور تعاون جديدة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة، باعتبارها حليفا استراتيجيا للكويت لما تمثله من ريادة دولية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا، تضم اللجنة في عضويتها شخصيات كويتية بارزة من مختلف الأصعدة.
في بداية اللقاء رحب الصقر بالسفيرة الفرنسية، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به السفارة لعمل الترتيبات اللازمة للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم كلا الجانبين، والتطلع إلى الالتقاء بأعضاء الجانب الفرنسي باللجنة لبحث الفرص الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الصديقين.
وأكد الصقر حرصه وأعضاء لجنة الصداقة على استمرار التعاون والمساهمة في إيجاد أفضل الحلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين.
من جانبها، تقدمت السفيرة لو فليشر بالشكر إلى الصقر لسرعة الاستجابة لتشكيل أعضاء اللجنة وتلبية الدعوة لإقامة الاجتماع الأول في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يتم عقد الاجتماع الثاني بالكويت خلال العام المقبل.

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