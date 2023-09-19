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جايت تصنف كـ شريك متميز من قبل آبل

9/19/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت العلامة التجارية «جايت» عن تحولها من موزع معتمد إلى شريك متميز لشركة آبل، وقد تم افتتاح أول فرع لـ «جايت» كشريك متميز في دولة قطر وذلك في مجمع «بلاس فاندوم مول» في الدوحة، تلاه فرع الأفنيوز في الكويت الذي تم إعادة افتتاحه مؤخرا.
وتوفر أفرع «جايت» أحدث إصدارات ومنتجات شركة «آبل» المبتكرة بما في ذلك منتجات Mac، وiPhone، وiPad، بالإضافة إلى الملحقات والأكسسوارات، فضلا عن خدمات «آبل» الحصرية، كالخدمات الاستشارية، وخدمات ما بعد البيع، وخدمة استبدال الأجهزة القديمة وغيرها.
ويتمتع فريق العمل في «جايت» بخبرة ومهارة ومعرفة متخصصة بمنتجات «آبل» توفر للعملاء تجربة تسوق مميزة، وذلك من خلال تقديم المشورة لهم ومساعدتهم على اختيار الأجهزة والحلول التي تلبي احتياجاتهم. كما ويقدم أعضاء الفريق خدمات متنوعة وحصرية، منها الدورات والعروض الحية داخل الفرع لتزويد العملاء بمعلومات ونصائح عن أجهزة وتطبيقات «آبل» وتمكينهم من تحقيق الاستفادة القصوى منها، وخدمة استبدال الأجهزة القديمة ليتمكن العميل من ترقية جهازه والحصول على جهاز أحدث، وخدمات التصليح والحلول السريعة لمشاكل أجهزة «آبل»، وخدمات الدعم لإعداد الأجهزة الجديدة، وخدمات «جايت-كير» و«جايت-كير+» التي توفر خيارات ضمان متعددة وتمكن المشتركين بها من الحصول على كفالة إضافية لتصليح أجهزتهم وتتكفل بتعويض العميل في حال خسارة الجهاز عند السرقة أو تلفه في حادث، فضلا عن خيارات التقسيط السهلة والخصومات والمميزات الخاصة بالشركات.
وتأسست «جايت»، وهي تابعة لمجموعة ترافلغار، في الكويت في العام 2018 كأول موزع متميز لشركة «آبل» والأوحد في البلاد، حيث تقدم للعملاء منتجات وحلول «آبل» المبتكرة من خلال إطلاق الفرع الأول لها في مجمع الأفنيوز. وقد توسعت الشركة منذ ذلك الحين حيث قامت بافتتاح ثلاثة أفرع أخرى في كل من الكوت مول و360 مول والعاصمة مول بالإضافة إلى متجر إلكتروني يسمح للعملاء بتسوق منتجات آبل عبر الإنترنت، كما وقد قامت الشركة بالتوسع إقليميا من خلال افتتاح أول فرع لها في قطر لتكون بذلك الشريك المتميز الأول لـ «آبل» في منطقة الخليج.

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