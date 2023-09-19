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Stc تطلق حملة امسح واربح

9/19/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق أحدث حملاتها لعملاء stc الجدد للدفع المسبق تحت شعار «امسح واربح»، حيث تهدف الحملة الجديدة، المصممة الى تعزيز تجربة عملاء الدفع المسبق، إلى منح المشتركين الجدد فرصة للفوز بإحدى الجوائز القيمة، بما يتماشى مع التزام الشركة بمواصلة تعزيز الخدمات والحلول التي تقدمها.
وأكدت stc أنه يمكن لأي عميل من العملاء الجدد المشاركة في حملة «امسح واربح» لدى شراء إحدى باقات خطوط الدفع المسبق المقدمة من stc بدءا من 6 دنانير فأكثر. وأشارت إلى ان الحملة تمتد في الفترة من 31 أغسطس حتى 1 ديسمبر 2023. ويمكن الحصول على فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة من خلال شراء خطوط الدفع المسبق من أي فرع من فروع stc حول أنحاء الكويت أو من خلال تطبيق mystc للهاتف المحمول، بالإضافة إلى فرصة الفوز بإحدى الجوائز، سيحصل المشتركون الجدد على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في stc tv، واشتراك لمدة 3 أشهر في تطبيق أنغامي بلس.
تتفرد حملة «امسح واربح» التي تطلقها stc بطبيعة الجوائز التي يمكن للعملاء الفوز بها على الفور، حيث سيتمتع المشتركون بفرصة الفوز بواحدة من 50 سبيكة من الذهب، وهي الجائزة الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها ضمن الحملة. وستقدم stc كذلك باقات ترفيهية حصرية مجانية للفائزين، بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع العملاء بالعديد من الجوائز الأخرى مثل الرصيد الإضافي، والصلاحية الممتدة، وسعة الإنترنت الإضافية، لتلبية احتياجات جمهورها.
هذا، وأطلقت stc الحملة لتسليط الضوء على المزايا المتنوعة التي تقدمها الشركة ضمن باقات الدفع المسبق، حيث صممت stc خدمة «go» لتقدم مجموعة مختارة من الخطط والخدمات الرقمية المتميزة وبأسعار معقولة، كما سيتمكن العملاء لدى الاشتراك في الباقة من التحكم في إنفاقهم واستخدامهم دون أي التزامات إضافية، فضلا عن التحكم في باقتهم للدفع المسبق بما يناسب احتياجاتهم وخياراتهم.

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