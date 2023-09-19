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إعادة تشكيل لجنة مراجعة وتسوية المطالبات في نفط الكويت

9/19/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت أعادت تشكيل لجنة مراجعة وتسوية المطالبات، وذلك برئاسة وعضوية 14 مسؤولا في الشركة.
وجاء في المذكرة الداخلية الصادرة من قبل الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن اللجنة ستكون برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لجنوب وشرق الكويت محمد العبدالجليل، على أن يكون مدير العقود محمد صادقي نائبا لرئيس اللجنة.
وجاء في المذكرة أن أعضاء اللجنة الدائمين والبدلاء كالتالي: طلال العدواني، مساعد الرشيد، سامي الصواغ، عبدالرحمن الحجيلي، خالد المهيني، سعود الشمري، سيد محمد ابراهيم، اياد الخياط، خالد أبل، بدر العازمي، وجراح القناعي.

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