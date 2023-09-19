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1 9 مليار دولار سندات أميركية اشترتها الكويت في يوليو

9/19/2023 11:02:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
بعد تثبيت في مايو وانخفاض خلال يونيو الماضيين، عادت الكويت إلى زيادة حيازتها من السندات الأميركية وبشكل مكثف خلال يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع تزايد التوقعات وقتها بمواصلة رفع الفائدة وهو ما حدث بالفعل في نهاية الشهر عندما قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو.
وفي هذا السياق، ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة خلال يوليو الماضي بنسبة 4.68%، وبقيمة 1.9 مليار دولار، لتصل إلى 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو، وخلال أول 7 أشهر من 2023 تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 12.37% وبقيمة 6 مليارات دولار، مقارنة بـ48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 14.14% وبقيمة 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بـ 49.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.21 مليار دولار، وتبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 40.27 مليار دولار. وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.
وحصلت الكويت على المركز الثالث عربيا، وذلك بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 109.2 مليارات دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 108.1 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 100.98 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و8.24 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.
بينما انخفضت الإمارات من استثماراتها خلال شهر يوليو لتصل إلى 64.9 مليار دولار، مقارنة بـ 65.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 44.93 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و19.95 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
ويترقب المستثمرون اليوم (الأربعاء) قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها وتأجيل قرار الرفع 25 نقطة أساس جديدة إلى اجتماع نوفمبر المقبل مع احتمال ضعيف بالرفع خلال اجتماع اليوم، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي وفق احدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الصادر مؤخرا.
وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الخمسين على التوالي على المركز الأول خلال شهر يوليو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1112.5 مليار دولار متراجعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 1105.6 مليارات دولار.
كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 821.8 مليار دولار منخفضة عن يونيو الماضي البالغة 835.4 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 662.4 مليار دولار متراجعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 672.4 مليار دولار.
وحلت لوكسمبورغ رابعا بقيمة 349.9 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يونيو البالغة 331.8 مليار دولار، وحلت بلجيكا في المرتبة الخامسة عالميا بـ 318.7 مليار دولار منخفضة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 332.4 مليار دولار.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية يوليو 7654.9 مليار دولار، مقارنة بـ 7485.5 مليار دولار في الشهر المقابل من 2022، بارتفاع سنوي يبلغ 169.4 مليار دولار بنسبة 2.26%، كما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال يوليو الماضي لتبلغ 7654.9 مليار دولار مقابل 7562.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي.

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